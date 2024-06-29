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Отримувала пенсію померлої матері: шахрайку викрили у Харкові

Суспільство 15:39   29.06.2024
Вікторія Яковенко
Отримувала пенсію померлої матері: шахрайку викрили у Харкові Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові 54-річна жінка близько двох років отримувала пенсію померлої матері.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у квітні 2022 року жінка поховала свою 81-річну матір та отримала свідоцтво про її смерть. Фігурантка не повідомила у Пенсійний фонд про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії та, маючи доступ до банківської картки пенсіонерки, продовжувала отримувати її кошти.

Таким чином жінці вдалося незаконно отримати близько 80 тисяч гривень, додали у поліції.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Їй загрожує до 3 років тюрми. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 15:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 54-річна жінка близько двох років отримувала пенсію померлої матері.".