Заради $10 тисяч шахраї у Харкові брехали жінці, що її чоловік у полоні

48-річний чоловік дізнався, що його знайомий – український військовослужбовець – безвісти зник на фронті. Дружина захисника дізналася від побратима, що чоловік загинув, але тіло винести з поля бою не вдалось, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Шахрай, змовившись зі своїм знайомим, почав переконувати дружину загиблого, що насправді її чоловік перебуває у російському полоні.

Ділок запевнив, що має необхідні «звʼязки», щоб бійця включили першим у список на повернення в Україну. Роль «впливової особи» грав спільник зловмисника, 29-річний чоловік — саме він видавав себе за співробітника СБУ, який «готовий допомогти». Але не безкоштовно — за вирішення питання про включення чоловіка потерпілої до списку обміну військовополонених ділки оголосили суму $10 тисяч.

Зловмисники тиснули на жінку и домоглись, що вона погодилась на їхню пропозицію.

29 листопада минулого року правоохоронці затримали 48-річного чоловіка під час отримання ним усієї обумовленої суми в одному з харківських торгових центрів.

На початку квітня цього року правоохоронці, зібравши доказову базу, викрили і його спільника — 29-річного ділка.

Немишлянська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом шахрайства.

Зловмисників судитимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова.