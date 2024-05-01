Заради $10 тисяч шахраї у Харкові брехали жінці, що її чоловік у полоні
48-річний чоловік дізнався, що його знайомий – український військовослужбовець – безвісти зник на фронті. Дружина захисника дізналася від побратима, що чоловік загинув, але тіло винести з поля бою не вдалось, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Шахрай, змовившись зі своїм знайомим, почав переконувати дружину загиблого, що насправді її чоловік перебуває у російському полоні.
Ділок запевнив, що має необхідні «звʼязки», щоб бійця включили першим у список на повернення в Україну. Роль «впливової особи» грав спільник зловмисника, 29-річний чоловік — саме він видавав себе за співробітника СБУ, який «готовий допомогти». Але не безкоштовно — за вирішення питання про включення чоловіка потерпілої до списку обміну військовополонених ділки оголосили суму $10 тисяч.
Зловмисники тиснули на жінку и домоглись, що вона погодилась на їхню пропозицію.
29 листопада минулого року правоохоронці затримали 48-річного чоловіка під час отримання ним усієї обумовленої суми в одному з харківських торгових центрів.
На початку квітня цього року правоохоронці, зібравши доказову базу, викрили і його спільника — 29-річного ділка.
Немишлянська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом шахрайства.
Зловмисників судитимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова.
Читайте також: Наживався на родичах померлих: у Харкові зловили шахрая
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: воин ВСУ, гроші, загиблий, мошенник, плен, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Заради $10 тисяч шахраї у Харкові брехали жінці, що її чоловік у полоні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 18:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річний чоловік дізнався, що його знайомий – український військовослужбовець – безвісти зник на фронті. Дружина захисника дізналася від побратима, що чоловік загинув, але тіло винести з поля бою не вдалось, повідомила Харківська обласна прокуратура.".