Ради $10 тысяч мошенники в Харькове врали женщине, что ее муж в плену
48-летний мужчина узнал, что его знакомый — украинский военнослужащий — без вести пропал на фронте. Жена защитника узнала от побратима, что муж погиб, но тело вынести с поля боя не удалось, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Мошенник, сговорившись со своим знакомым, стал убеждать жену погибшего, что на самом деле ее муж находится в плену.
Делец заверил, что у него необходимые «связи», чтобы бойца включили первым в список на возвращение в Украину. Роль «влиятельного лица» играл сообщник злоумышленника, 29-летний мужчина — именно он выдавал себя за сотрудника СБУ, готового помочь. Но не бесплатно — за решение вопроса о включении мужчины в список обмена военнопленных дельцы объявили сумму $10 тысяч.
Злоумышленники давили на женщину и добились, что она согласилась на их предложение.
29 ноября 2023 года копы задержали 48-летнего мужчину во время получения им всей оговоренной суммы в одном из харьковских торговых центров.
В начале апреля этого года правоохранители, собрав доказательную базу, разоблачили и его подельника — 29-летнего дельца.
Немышлянская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту мошенничества.
Злоумышленников будут судить в Орджоникидзевском районном суде Харькова.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: воин ВСУ, гроші, деньги, загиблий, мошенник, плен, погибший, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 18:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний мужчина узнал, что его знакомый — украинский военнослужащий — без вести пропал на фронте. Жена защитника узнала от побратима, что муж погиб, но тело вынести с поля боя не удалось, сообщила Харьковская областная прокуратура.".