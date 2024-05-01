Ради $10 тысяч мошенники в Харькове врали женщине, что ее муж в плену

48-летний мужчина узнал, что его знакомый — украинский военнослужащий — без вести пропал на фронте. Жена защитника узнала от побратима, что муж погиб, но тело вынести с поля боя не удалось, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Мошенник, сговорившись со своим знакомым, стал убеждать жену погибшего, что на самом деле ее муж находится в плену.

Делец заверил, что у него необходимые «связи», чтобы бойца включили первым в список на возвращение в Украину. Роль «влиятельного лица» играл сообщник злоумышленника, 29-летний мужчина — именно он выдавал себя за сотрудника СБУ, готового помочь. Но не бесплатно — за решение вопроса о включении мужчины в список обмена военнопленных дельцы объявили сумму $10 тысяч.

Злоумышленники давили на женщину и добились, что она согласилась на их предложение.

29 ноября 2023 года копы задержали 48-летнего мужчину во время получения им всей оговоренной суммы в одном из харьковских торговых центров.

В начале апреля этого года правоохранители, собрав доказательную базу, разоблачили и его подельника — 29-летнего дельца.

Немышлянская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту мошенничества.

Злоумышленников будут судить в Орджоникидзевском районном суде Харькова.