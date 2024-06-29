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Получала пенсию умершей матери: мошенницу разоблачили в Харькове

Общество 15:39   29.06.2024
Виктория Яковенко
Получала пенсию умершей матери: мошенницу разоблачили в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове 54-летняя женщина около двух лет получала пенсию умершей матери.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в апреле 2022 года женщина похоронила свою 81-летнюю мать и получила свидетельство о ее смерти. Фигурантка не сообщила органам Пенсионного фонда о наличии оснований для приостановления начисления пенсии и, имея доступ к банковской карточке пенсионерки, продолжала получать ее средства.

Таким образом, женщине удалось незаконно получить около 80 тысяч гривен, добавили в полиции.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 15:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 54-летняя женщина около двух лет получала пенсию умершей матери.".