Получала пенсию умершей матери: мошенницу разоблачили в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове 54-летняя женщина около двух лет получала пенсию умершей матери.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в апреле 2022 года женщина похоронила свою 81-летнюю мать и получила свидетельство о ее смерти. Фигурантка не сообщила органам Пенсионного фонда о наличии оснований для приостановления начисления пенсии и, имея доступ к банковской карточке пенсионерки, продолжала получать ее средства.
Таким образом, женщине удалось незаконно получить около 80 тысяч гривен, добавили в полиции.
Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мать, мошенница, пенсия, подозрение, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 54-летняя женщина около двух лет получала пенсию умершей матери.".