Пять пожаров было в области за сутки: ГСЧС о ситуации на Харьковщине
О пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки, проинформировали в утренней сводке 16 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего за минувшие сутки спасатели осуществили 24 оперативных выезда, пять из них – на ликвидацию пожаров. В ГСЧС отметили, что возгораний из-за обстрелов в регионе не зафиксировали. Не было их и в природных экосистемах Харьковщины.
Также за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 85 единиц взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожары, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 08:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки проинформировали в утренней сводке 16 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".