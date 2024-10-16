Пять пожаров было в области за сутки: ГСЧС о ситуации на Харьковщине

О пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки, проинформировали в утренней сводке 16 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за минувшие сутки спасатели осуществили 24 оперативных выезда, пять из них – на ликвидацию пожаров. В ГСЧС отметили, что возгораний из-за обстрелов в регионе не зафиксировали. Не было их и в природных экосистемах Харьковщины.

Также за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 85 единиц взрывоопасных предметов.