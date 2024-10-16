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Пять пожаров было в области за сутки: ГСЧС о ситуации на Харьковщине

Происшествия 08:46   16.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пять пожаров было в области за сутки: ГСЧС о ситуации на Харьковщине

О пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки, проинформировали в утренней сводке 16 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за минувшие сутки спасатели осуществили 24 оперативных выезда, пять из них – на ликвидацию пожаров. В ГСЧС отметили, что возгораний из-за обстрелов в регионе не зафиксировали. Не было их и в природных экосистемах Харьковщины.

Также за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 85 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки проинформировали в утренней сводке 16 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".