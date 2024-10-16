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П’ять пожеж було в області за добу: ДСНС про ситуацію на Харківщині

Події 08:46   16.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять пожеж було в області за добу: ДСНС про ситуацію на Харківщині

Про пожежі, що виникли на Харківщині за добу, проінформували у ранковому зведенні 16 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Всього за минулу добу рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, п’ять із них – на ліквідацію пожеж. У ДСНС зазначили, що загорянь через обстріл у регіоні не зафіксували. Не було їх і у природних екосистемах Харківщини.

Також за добу піротехніки вилучили та знешкодили 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли на Харківщині за добу, проінформували у ранковому зведенні 16 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".