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Окупанти вдарили по селу Глушківка на Куп’янщині: загинув літній чоловік

Події 20:34   15.10.2024
Олена Нагорна
Окупанти вдарили по селу Глушківка на Куп’янщині: загинув літній чоловік Фото: ukrinform.ua

Село Глушківка Куп’янського району Харківської області обстріляли військові РФ 15 жовтня. Загинув 73-річний чоловік.

Окупанти вдарили по населеному пункту близько 16:30. У результаті були пошкоджені приватні домоволодіння, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Глушківка Куп’янського району Харківської області обстріляли військові РФ 15 жовтня. Загинув 73-річний чоловік.".