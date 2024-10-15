Окупанти вдарили по селу Глушківка на Куп’янщині: загинув літній чоловік
Фото: ukrinform.ua
Село Глушківка Куп’янського району Харківської області обстріляли військові РФ 15 жовтня. Загинув 73-річний чоловік.
Окупанти вдарили по населеному пункту близько 16:30. У результаті були пошкоджені приватні домоволодіння, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Глушківка Куп’янського району Харківської області обстріляли військові РФ 15 жовтня. Загинув 73-річний чоловік.".