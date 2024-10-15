Окупанти вдарили по селу Глушківка на Куп’янщині: загинув літній чоловік

Село Глушківка Куп’янського району Харківської області обстріляли військові РФ 15 жовтня. Загинув 73-річний чоловік.

Окупанти вдарили по населеному пункту близько 16:30. У результаті були пошкоджені приватні домоволодіння, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).