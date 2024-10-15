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Оккупанты ударили по селу Глушковка на Купянщине: погиб пожилой мужчина

Происшествия 20:34   15.10.2024
Елена Нагорная
Оккупанты ударили по селу Глушковка на Купянщине: погиб пожилой мужчина Фото: ukrinform.ua

Село Глушковка Купянского района Харьковской области обстреляли военные РФ 15 октября. Погиб 73-летний мужчина.

Оккупанты ударили по населенному пункту около 16:30. В результате были повреждены частные домовладения, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Глушковка Купянского района Харьковской области обстреляли военные РФ 15 октября. Погиб 73-летний мужчина.".