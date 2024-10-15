Оккупанты ударили по селу Глушковка на Купянщине: погиб пожилой мужчина

Село Глушковка Купянского района Харьковской области обстреляли военные РФ 15 октября. Погиб 73-летний мужчина.

Оккупанты ударили по населенному пункту около 16:30. В результате были повреждены частные домовладения, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).