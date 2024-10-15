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Усиление эвакуации с Купянщины: в полиции показали, как вывозят людей (видео)

Общество 18:38   15.10.2024
Елена Нагорная
Усиление эвакуации с Купянщины: в полиции показали, как вывозят людей (видео) Скриншот

Из ряда громад Купянского района Харьковщины, где с 15 октября усилили эвакуацию, сегодня правоохранители вывезли 35 людей.

Свои дома покинули жители населенных пунктов Купянск, Ковшаровка, Купянск-Узловой, Лесная Стенка, Сеньково и Куриловка, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители на служебных автомобилях вывезли людей в безопасные места и передали волонтерам.

Видео: ГУ НП в Харьковской области

Жители населенных пунктов, которые страдают от постоянных российских обстрелов и хотят выехать, могут обращаться на «горячую линию» по вопросам эвакуации 0-800-33-92-91, на спецлинию 102 или в ближайшие отделения полиции.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил в эфире нацмарафона, что 15 октября на Совете обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления, в том числе и самого Купянска.

Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, речь идет о том, что с сегодняшнего дня эвакуация с Купянщины усилена.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 18:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из ряда громад Купянского района Харьковщины, где с 15 октября усилили эвакуацию, сегодня правоохранители вывезли 35 жителей.".