Усиление эвакуации с Купянщины: в полиции показали, как вывозят людей (видео)
Из ряда громад Купянского района Харьковщины, где с 15 октября усилили эвакуацию, сегодня правоохранители вывезли 35 людей.
Свои дома покинули жители населенных пунктов Купянск, Ковшаровка, Купянск-Узловой, Лесная Стенка, Сеньково и Куриловка, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители на служебных автомобилях вывезли людей в безопасные места и передали волонтерам.
Видео: ГУ НП в Харьковской области
Жители населенных пунктов, которые страдают от постоянных российских обстрелов и хотят выехать, могут обращаться на «горячую линию» по вопросам эвакуации 0-800-33-92-91, на спецлинию 102 или в ближайшие отделения полиции.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил в эфире нацмарафона, что 15 октября на Совете обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления, в том числе и самого Купянска.
Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, речь идет о том, что с сегодняшнего дня эвакуация с Купянщины усилена.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 18:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из ряда громад Купянского района Харьковщины, где с 15 октября усилили эвакуацию, сегодня правоохранители вывезли 35 жителей.".