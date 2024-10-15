Посилення евакуації з Куп’янщини: поліція показала, як вивозять людей (відео)

З низки громад Куп’янського району Харківщини, де з 15 жовтня посилили евакуацію, сьогодні правоохоронці вивезли 35 людей.

Свої будинки залишили жителі населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, Лісна Стінка, Сенькове та Курилівка, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці на службових автомобілях вивезли людей у ​​безпечніші місця та передали волонтерам.

Відео: ГУ НП у Харківській області

Жителі населених пунктів, які потерпають від постійних російських обстрілів і хочуть виїхати, можуть звертатися на «гарячу лінію» з питань евакуації 0-800-33-92-91, спецлінію 102 або в найближчі відділення поліції.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив в етері нацмарафону, що 15 жовтня на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього цивільного населення з громад Куп’янського напрямку, зокрема й самого Куп’янська.

Як уточнила МГ «Об’єктив» речниця начальника ХОВА Олена Шаповал, йдеться про те, що відсьогодні евакуація з Куп’янщини посилена.