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Россиян выбили из леса на севере Харьковщины: DeepState обновил карту

Общество 16:50   16.10.2024
Виктория Яковенко
Россиян выбили из леса на севере Харьковщины: DeepState обновил карту Фото: DeepState

Аналитики DeepState днем ​​16 октября обновили карту после информации об успешной операции ГУР в лесу севернее Липцев.

«Успех обеспечили подразделения Артан, Kraken и Международного легиона. К тому же в боях принимали участие наши друзья из подразделения ТГр «Реванш», – написали аналитики.

Напомним, подразделения ГУР МО Украины провели успешную операцию по освобождению 400 га лесного массива, расположенного к северу от Липцев. Сообщалось, что во время зачистки украинские воины уничтожили почти полк оккупантов и взяли в плен россиян.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState днем ​​16 октября обновили карту после информации об успешной операции ГУР в лесу севернее Липцев.".