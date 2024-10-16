Россиян выбили из леса на севере Харьковщины: DeepState обновил карту
Фото: DeepState
Аналитики DeepState днем 16 октября обновили карту после информации об успешной операции ГУР в лесу севернее Липцев.
«Успех обеспечили подразделения Артан, Kraken и Международного легиона. К тому же в боях принимали участие наши друзья из подразделения ТГр «Реванш», – написали аналитики.
Напомним, подразделения ГУР МО Украины провели успешную операцию по освобождению 400 га лесного массива, расположенного к северу от Липцев. Сообщалось, что во время зачистки украинские воины уничтожили почти полк оккупантов и взяли в плен россиян.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: DeepState, аналитики, ГУР, карта, липцы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState днем 16 октября обновили карту после информации об успешной операции ГУР в лесу севернее Липцев.".