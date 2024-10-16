Россиян выбили из леса на севере Харьковщины: DeepState обновил карту

Аналитики DeepState днем ​​16 октября обновили карту после информации об успешной операции ГУР в лесу севернее Липцев.

«Успех обеспечили подразделения Артан, Kraken и Международного легиона. К тому же в боях принимали участие наши друзья из подразделения ТГр «Реванш», – написали аналитики.

Напомним, подразделения ГУР МО Украины провели успешную операцию по освобождению 400 га лесного массива, расположенного к северу от Липцев. Сообщалось, что во время зачистки украинские воины уничтожили почти полк оккупантов и взяли в плен россиян.