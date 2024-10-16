Росіян вибили з лісу на півночі Харківщини: DeepState оновив карту
Фото: DeepState
Аналітики DeepState вдень 16 жовтня оновили карту після інформації про успішну операцію ГУР в лісі північніше Липців.
«Успіх забезпечили підрозділи «Артан», «Kraken» та Міжнародного легіону. До того ж, у боях брали участь наші друзі з підрозділу ТГр «Реванш», – написали аналітики.
Нагадаємо, підрозділи ГУР МО України здійснили успішну операцію зі звільнення 400 га лісового масиву, розташованого на північ від Липців. Повідомлялось, що під час «зачистки» українські воїни знищили майже полк окупантів та взяли в полон росіян.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: DeepState, аналитики, ГУР, карта, липцы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики DeepState вдень 16 жовтня оновили карту після інформації про успішну операцію ГУР в лісі північніше Липців.".