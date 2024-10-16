Новини Харкова – головне за 16 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:21

Генштаб: 39 боїв було на Харківському та Куп’янському напрямку за добу

На півночі Харківської області ворог атакував наші позиції 11 разів. Окупанти намагалися наступати біля Вовчанська та Стариці, уточнили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 28 атак росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушківки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого”, – написали в ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Ківшарівку та Малі Проходи.

07:07

Майже всю ніч тривала тривога на Харківщині – в області літали «Шахеди»

О 23:41 у Повітряних силах ЗСУ попередили про можливі авіаудари по прифронтових населених пунктах на сході країни. На Харківщині оголосили тривогу.

О 01:16 загроза минула, пролунав відбій. Однак невдовзі, о 01:28, її відновили. На цей раз в області з’явилися «Шахеди».

О 03:37 «Шахеди» на півдні Харківської області змінили курс та почали рухатися на південний схід регіону.

Лише вранці, о 06:27, безпілотники залишили Харківщину. У Повітряних силах дали відбій.