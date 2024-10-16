Новини Харкова – головне за 16 жовтня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:21
Генштаб: 39 боїв було на Харківському та Куп’янському напрямку за добу
На півночі Харківської області ворог атакував наші позиції 11 разів. Окупанти намагалися наступати біля Вовчанська та Стариці, уточнили в Генштабі.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 28 атак росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушківки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого”, – написали в ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на Ківшарівку та Малі Проходи.
07:07
Майже всю ніч тривала тривога на Харківщині – в області літали «Шахеди»
О 23:41 у Повітряних силах ЗСУ попередили про можливі авіаудари по прифронтових населених пунктах на сході країни. На Харківщині оголосили тривогу.
О 01:16 загроза минула, пролунав відбій. Однак невдовзі, о 01:28, її відновили. На цей раз в області з’явилися «Шахеди».
О 03:37 «Шахеди» на півдні Харківської області змінили курс та почали рухатися на південний схід регіону.
Лише вранці, о 06:27, безпілотники залишили Харківщину. У Повітряних силах дали відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".