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Вночі пішла з дому через сварку з мамою: у Безлюдівці шукали 15-річну дівчинку

Події 11:12   16.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі пішла з дому через сварку з мамою: у Безлюдівці шукали 15-річну дівчинку

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, дівчинку почали шукати після дзвінка її мами – о 22:00 жінка 39 років повідомила копам, що її дочка пішла з дому і не повернулася.

Правоохоронці одразу розпочали розшук неповнолітньої. Через дві години працівникам поліції вдалося встановити місцезнаходження дівчини та повернути її додому. Весь цей час неповнолітня перебувала у друзів“, – повідомили поліцейські.

Копи додали: дівчинка не постраждала, поліцейські передали її матері.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, дівчинку почали шукати після дзвінка її мами – о 22:00 жінка 39 років повідомила копам, що її дочка пішла з дому і не повернулася.".