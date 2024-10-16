Вночі пішла з дому через сварку з мамою: у Безлюдівці шукали 15-річну дівчинку

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, дівчинку почали шукати після дзвінка її мами – о 22:00 жінка 39 років повідомила копам, що її дочка пішла з дому і не повернулася.

“Правоохоронці одразу розпочали розшук неповнолітньої. Через дві години працівникам поліції вдалося встановити місцезнаходження дівчини та повернути її додому. Весь цей час неповнолітня перебувала у друзів“, – повідомили поліцейські.

Копи додали: дівчинка не постраждала, поліцейські передали її матері.