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Ночью ушла из дома из-за ссоры с мамой: в Безлюдовке искали 15-летнюю девочку

Происшествия 11:12   16.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью ушла из дома из-за ссоры с мамой: в Безлюдовке искали 15-летнюю девочку

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, девочку начали искать после звонка ее мамы – в 22:00 женщина 39 лет сообщила копам, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

«Правоохранители сразу приступили к розыску несовершеннолетней. Через два часа сотрудникам полиции удалось установить местонахождение девушки и вернуть ее домой. Все это время несовершеннолетняя находилась у друзей», – сообщили в полиции.

Копы добавили: девочка не пострадала, полицейские передали ее матери.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в облуправлении Нацполиции, девочку начали искать после звонка ее мамы – в 22:00 женщина 39 лет сообщила копам, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.".