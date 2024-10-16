Ночью ушла из дома из-за ссоры с мамой: в Безлюдовке искали 15-летнюю девочку

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, девочку начали искать после звонка ее мамы – в 22:00 женщина 39 лет сообщила копам, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

«Правоохранители сразу приступили к розыску несовершеннолетней. Через два часа сотрудникам полиции удалось установить местонахождение девушки и вернуть ее домой. Все это время несовершеннолетняя находилась у друзей», – сообщили в полиции.

Копы добавили: девочка не пострадала, полицейские передали ее матери.