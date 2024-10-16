Ночью ушла из дома из-за ссоры с мамой: в Безлюдовке искали 15-летнюю девочку
Как сообщили в облуправлении Нацполиции, девочку начали искать после звонка ее мамы – в 22:00 женщина 39 лет сообщила копам, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.
«Правоохранители сразу приступили к розыску несовершеннолетней. Через два часа сотрудникам полиции удалось установить местонахождение девушки и вернуть ее домой. Все это время несовершеннолетняя находилась у друзей», – сообщили в полиции.
Копы добавили: девочка не пострадала, полицейские передали ее матери.
Читайте также: Подростков из Харькова завербовали админы ТГ-канала – что требовали
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: нашли девочку, несовершеннолетняя, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью ушла из дома из-за ссоры с мамой: в Безлюдовке искали 15-летнюю девочку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 11:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в облуправлении Нацполиции, девочку начали искать после звонка ее мамы – в 22:00 женщина 39 лет сообщила копам, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.".