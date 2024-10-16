РФ вдарила по Кругляківці, загинув пенсіонер: результати обстрілів Харківщини

У ранковому зведенні 16 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожого обстрілу Харківщини.

Протягом доби армія РФ кілька разів ударила по Куп’янському району. За даними Синєгубова, спочатку, о 15:00, FPV-дрон “прилетів” по Куп’янську. Внаслідок удару пошкоджена автівка. А за пів години, о 15:30, ворог ударив КАБом по Кругляківці.

“Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік”, – написав Синєгубов.

Ще одна авіабомба впала о 21:15 у Харківському районі, обійшлося без руйнувань та постраждалих.