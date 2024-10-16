РФ вдарила по Кругляківці, загинув пенсіонер: результати обстрілів Харківщини
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
У ранковому зведенні 16 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожого обстрілу Харківщини.
Протягом доби армія РФ кілька разів ударила по Куп’янському району. За даними Синєгубова, спочатку, о 15:00, FPV-дрон “прилетів” по Куп’янську. Внаслідок удару пошкоджена автівка. А за пів години, о 15:30, ворог ударив КАБом по Кругляківці.
“Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік”, – написав Синєгубов.
Ще одна авіабомба впала о 21:15 у Харківському районі, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 08:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 16 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожого обстрілу Харківщини.".