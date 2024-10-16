Сегодня 16 октября: какой праздник и день в истории

16 октября — Всемирный день продовольствия. В этот день 1793 года в Париже казнили экс-королеву Франции, вдову Людовика XVI Марию-Антуанетту. В 1813-м началась «Битва народов», в которой потерпела сокрушительное поражение армия Наполеона. В 1907-м родился украинский советский генерал-майор и диссидент Петр Григоренко. В 1917-м начался Всеукраинский съезд Свободного казачества. В 1918-м гетман Скоропадский подписал закон о возобновлении украинского казачества. В 1946-м в Нюрнберге казнили нацистских преступников. В 1978-м Иоанн Павел II стал Папой Римским.

Праздники и памятные даты 16 октября

16 октября – Всемирный день продовольствия, Всемирный день хлеба и Всемирный день здорового питания.

Также сегодня: День шефа (или босса), Всемирный день позвоночника, Всемирный день анестезиолога, День аллерголога, День бездомной кошки, Международный день ремонта, Международный день местоимений (отмечают в третью среду октября).

16 октября в истории

16 октября 1793 года в Париже казнили экс-королеву Франции, вдову Людовика XVI и мать Людовика XVII Марию-Антуанетту. На эшафот бывшая королева взошла в том же статусе, в котором ее судили – как «вдова Капет».

У французских революционеров Мария-Антуанетта была одним из самых ненавистных персонажей. Ей приписывали «дурное влияние» на мужа – Людовика XVI, расточительность, интриги и ведение переговоров с иностранными государствами о вторжении во Францию ​​с целью обуздать революцию. При этом историки отмечают: вероятно роль королевы в «борьбе с революцией» преувеличена. Людовик XVI не особо прислушивался к своей жене в государственных делах.

Французская королева была пятнадцатой из шестнадцати детей императора Священной Римской империи Франца I и его супруги Марии-Терезии. Невеста дофина Людовика прибыла в Париж в возрасте 14 лет. Как описывали современники, девушка не отличалась особым рвением в учебе. Она, якобы, не дочитала до конца ни одной книги при жизни, плохо знала французский язык и вообще была больше настроена веселиться, чем править. Свадьба Людовика и Марии-Антуанетты состоялась 16 мая 1770 года и сопровождалась не только пышными праздниками, но и большой трагедией. Во время фейерверка, который устроили посреди народных гуляний 30 мая, произошла паника и давка. В результате погибли 139 человек.

С первых дней в Париже рядом с Марией-Антуанеттой был посланник ее матери Флоримон де Мерси-Аржанто, который следил за девушкой и информировал Марию-Терезию о мельчайших подробностях жизни дочери в Париже. Именно из его писем известны многие факты биографии и мотивы поступков королевы. В первые годы после восхождения Людовика ХVI на престол король и его жена имели хорошую репутацию, на них возлагали надежду на изменения к лучшему в стране. Но кредит доверия постепенно иссякал. Короля обвиняли в нерешительности, королеву — в расточительстве. Она увлеклась ролью законодательницы мод и тратила большие средства на наряды и украшения. Также известно, что Мария-Антуанетта была любительницей азартных игр и часто проигрывала немалые суммы. При этом в стране усугублялся экономический кризис (в итоге он привел к созыву королем Генеральных штатов и дальнейшей революции).

Как и ее супруг, Людовик ХVI, королева была убежденной сторонницей абсолютной королевской власти. Она не восприняла революционные события во Франции и поддерживала мужа в его достаточно неудачных и часто неуверенных попытках противодействовать политическим переменам. Учитывая иностранное происхождение королевы, именно ей быстро приписали ключевую роль в переговорах с иностранными дворами (в частности, ее родным, австрийским) о вооруженной интервенции для подавления революции. Вторжение Пруссии и Австрии началось в феврале 1792 года. К лету их войска достигли Вердена. На этом фоне все популярнее становились требования свергнуть Людовика XVI и ликвидировать монархию. 10 августа 1792 года восставшие парижане штурмом взяли королевский дворец Тюильри.

Короля с семьей перевели в замок Тампль. Людовика обвинили в организации заговора против свободы нации и в ряде покушений на безопасность государства. 11 декабря начался суд, где к нему уже обращались не как к монарху (во Франции уже провозгласили республику), а как к гражданину Луи Капету. 21 января 1793 года 36-летнего Людовика казнили. Марию-Антуанетту при этом продолжали содержать в Тампле. Революционеры рассчитывали, что ради ее спасения Австрия пойдет на переговоры. Однако этого не произошло. В то же время роялисты во Франции разрабатывали планы освобождения королевы и ее сына Людовика XVII. Когда один из таких заговоров разоблачили (летом 1793-го), условия содержания королевы ужесточились. 14 сентября ее перевели в другую камеру. А уже 15 октября начали судебный процесс. Он был коротким и весьма формальным. Нашелся 41 свидетель, выступивший против Марии-Антуанетты. Королеву признали виновной в измене интересам страны и поддержании связей с враждебными государствами. Приговор о казни ей зачитали 16 октября в 4 утра. Судьи утвердили его единогласно.

Несмотря на общий образ легкомысленного человека, Мария-Антуанетта, по свидетельствам из зала суда и воспоминаниям свидетелей ее казни, вела себя достойно и до последней секунды жизни сохраняла полный самоконтроль. Она сама взошла на эшафот и легла под нож гильотины. Последними словами королевы стало извинение перед палачом, которому она наступила на ногу, поднимаясь на эшафот: «Извините, месье, я не умышленно», — сказала она. Тело казненной королевы сбросили в общую могилу на кладбище Мадлен. В 1815 году ее останки по приказу короля Франции Людовика XVIII опознали и перенесли в Сен-Дени. А на месте захоронения позже построили часовню Покаяния.

16 октября 1907 года родился украинский генерал и оппонент советского режима Петр Григоренко. Подробнее.

16 октября 1917 года начался Всеукраинский съезд Свободного казачества. Подробнее.

16 октября 1918 года гетман Скоропадский подписал закон о восстановлении украинского казачества и издал соответствующий универсал. Подробнее.

16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала повесили нацистских преступников. Подробнее.

16 октября 1978 года Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским. Он возглавлял Католическую церковь 26,5 года. Подробнее.

Церковный праздник 16 октября

16 октября чтят память мученика Лонгина, сотника при Кресте Господнем. Он был римским воином. Служил в Иудее под руководством прокуратора Понтия Пилата. Во время смертной казни Христа отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы. Увиденное во время смертной казни Иисуса поразило Лонгина, и он осознал, что это действительно сын Божий. После казни и погребения Христа Лонгин стоял на страже у Гроба Господня. Он и его воины стали свидетелями Воскресения. Иудеи подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили его ученики. Однако Лонгин и два его соратника не согласились. Они приняли крещение от апостолов и покинули военную службу. Лонгин отправился в Каппадокию – на свою родину – рассказывать об увиденном. Его слова привели к тому, что христианство начало быстро распространяться в городе и окрестностях. Тогда иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы убить Лонгина и его сподвижников. Лонгин сам сдался воинам и не согласился даже на их предложение бежать. Ему отрубили голову и отправили Пилату.

Народные приметы

Если 16 октября тепло, то морозы будут в ноябре.

Если шиповник снова зацвел – осень будет теплой и длинной.

Если воробьи летают стаями с места на место, будет ненастье.

Что нельзя делать 16 октября

Нельзя ходить без шапки и с мокрыми ногами.

Нельзя резать домашнюю птицу.