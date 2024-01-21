Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории

21 января 1506 года была создана армия Ватикана. В 1793-м во Франции казнили короля Людовика XVI. В 1796-м открыт метод вакцинации от натуральной оспы. В 1934-м в эксплуатацию ввели Харьковский турбогенераторный завод («Турбоатом»). В 1959-м создан Европейский суд по правам человека. В 1978-м совершил самосожжение украинский диссидент Олекса Гирнык.

Праздники и памятные даты 21 января

21 января – Международный день объятий, Всемирный день снега и Всемирный день религии.

21 января в истории

21 января 1506 года создали армию Ватикана – Папскую швейцарскую гвардию. По сути это личная охрана Папы Римского. И в течение истории швейцарцы неоднократно доказывали, что содержат их не зря. Самый известный эпизод в истории боев Папской гвардии – это битва у стен Ватикана в 1567 году. Тогда Святой Престол подвергся нападению войск императора Священной Римской империи и короля Испании Карла V. Несмотря на чрезвычайное количественное превосходство войска императора, швейцарцы не отступили. Из 189 гвардейцев 147 погибли. Но благодаря их жертве Папа Римский Клемент VII успел укрыться от врагов в неприступном замке. Второй не менее значимый эпизод произошел уже в ХХ веке. Тогда Алоиз Эстерманн 13 мая 1981 года закрыл собой Папу Иоанна Павла II от пуль убийцы. Эстерманн получил тяжелое ранение, но выжил.

Сейчас армию Ватикана считают самой древней на планете. При этом она и самая маленькая, ведь насчитывает всего около сотни человек.

Требования к папскому войску жесткие: каждый кандидат в гвардейцы должен быть коренным швейцарцем в возрасте от 18 до 25 лет, католиком, законно рожденным, холостяком. Рост Папских гвардейцев – не менее 172,72 см. Служат в гвардии не менее двух лет. При таких условиях зарплата гвардейцев – «смешная» как для европейской страны, всего около 400 долларов в месяц. Но конкурс в гвардию – большой. Ведь во время службы в Ватикане у мужчин есть возможность получить блестящее образование в лучших вузах, а в дальнейшем – рекомендации, которые открывают впечатляющие карьерные перспективы.

21 января 1793 года французские революционеры казнили короля Людовика XVI.

Монарха арестовали после штурма революционерами королевского дворца Тюильри в августе 1792 года. Его обвинили в организации заговора против свободы нации и покушении на безопасность государства. А после этого судили. К казни его приговорили с преимуществом только один голос – 361 “за” и 360 – “против”. Сначала планировали дать отсрочку от исполнения приговора, но 18 января новым голосованием Конвент отказал в отсрочке. 21 января 36-летний Людовик взошел на эшафот. Его гильотинировали.

21 января 1796 года был открыт метод вакцинации от натуральной оспы. Изобрел вакцину английский врач Эдвард Дженнер. В ХХ веке с ее помощью от вируса удалось избавиться полностью. Подробнее.

21 января 1934 года в эксплуатацию ввели один из самых мощных и известных промгигантов Харькова — Харьковский турбогенераторный завод («Турбоатом»). Подробнее.

21 января 1959 года основали Европейский суд по правам человека.

Его появление стало результатом более чем 10-летнего пути. Он начался с принятия ООН Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 года. Эта декларация содержала общие нормы, но не предусматривала механизма их обеспечения. Разработать такой механизм взялись 12 государств-членов Совета Европы. Они наработали Европейскую конвенцию по правам человека. Текст базировался на декларации, утвержденной ООН, но предусматривал также создание судебной инстанции, где граждане могли бы отстаивать свои права в случае, если государство их нарушает. Те страны, которые подписывают конвенцию, обязаны выполнять решение суда по правам человека. Датой основания суда считают день, когда Парламентская ассамблея Совета Европы избрала его первых членов. В начале своего существования эта международная судебная инстанция была мало известна. Первое дело, которое судьи рассмотрели, датируется 1968 годом.

21 января 1978 года украинский диссидент и политзаключенный Олекса Гирнык совершил самосожжение в Каневе – у могилы Тараса Шевченко. Так он протестовал против русификации Украины.

Гирнык происходил с запада Украины, рос во времена польской оккупации и с юности входил в ОУН, «Пласт» и «Просвіту». В 1937-м польский суд приговорил его к более чем пяти годам тюрьмы за госизмену. Таковой судьи сочли призывы к независимости Украины и высказывания против польской власти. В 1939-м, во время немецкого вторжения в Польшу, Гирнык сбежал из тюрьмы. Но сразу попал из одной беды в другую. В ноябре на вокзале в Стрые мужчина увидел, как НКВДисты с собаками загоняют поляков в товарные вагоны, чтобы высылать в Сибирь, и бросился защищать женщин и детей. В результате его самого избили и задержали. После ряда допросов, так и не выбив из него никакой информации об украинском подполье, советские захватчики осудили Олексу за «измену родине». Ему дали восемь лет концлагерей на Урале. После возвращения в Украину мужчина выяснил, что его мать и младшая сестра умерли во время войны, а брат погиб на фронте. Гирнык устроился на работу на кирпичный завод, женился на бывшей политической заключенной, у супругов родился сын…

Некоторое время Олекса жил «добропорядочной жизнью советского гражданина», но от борьбы за Украину в душе не отказался. В 1976-м он в своем доме пристроил второй этаж к летней кухне и создал там тайник. В нем Гирнык в течение трех лет от руки писал листовки против русификации. Он написал около тысячи таких посланий. А в январе 1978-го уехал из дома, взяв эти листовки с собой. Жене сообщил, что едет на пару дней во Львов. Но в результате прибыл в Канев. Там ночью он добрался к Чернечьей горе и разбросал вокруг листовки так, чтобы их разносил ветер. А сам облился бензином и поджег себя. Его тело и разбросанные листки на следующий день обнаружил постовой милиционер. Большинство листовок изъяли сотрудники КГБ. Они запретили распространять информацию об этом происшествии. Но утечка произошла – от самих же милиционеров. Более того, сохранилось несколько листовок, и их текст также люди цитировали между собой. Его было несколько вариантов. Один из них: «Протест против российской оккупации в Украине! Протест против русификации украинского народа! Да здравствует Самостоятельная Соборная Украинская держава! (Советская, но не российская). Украина для украинцев! В честь 60-летия провозглашения самостоятельной Украины Центральной Радой 22 января 1918 года – 22 января 1978 года в знак протеста сжегся Гирнык Олекса из Калуша. Только этим способом можно протестовать в Советском Союзе?!»

21 января 1990 года около трех миллионов украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Дня Соборности Украины.

21 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Монголией.

Церковный праздник 21 января

21 января чтят память преподобного Максима Исповедника. Он родился в Константинополе около 580 года в христианской семье. Получил хорошее образование и поступил на государственную службу. Стал первым секретарем императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила Максима, поэтому он пошел в Хрисопольскую обитель и принял монашеский постриг. Со временем его избрали игуменом монастыря. В 633 году по просьбе будущего святителя Иерусалимского Патриарха Софрония преподобный Максим покинул обитель и уехал в Александрию, чтобы поддержать Софрония в борьбе с ересью. По дороге в Александрию побывал на Крите, где и начал проповедническую деятельность. Преподобный Максим последовательно боролся против ереси монофелитов, проводя проповеди и диспуты, а также выступая на соответствующих церковных соборах. В конце концов, на Латеранском соборе с участием Максима Исповедника монофелитство официально осудили, а его сторонников, Константинопольских патриархов Сергея, Павла и Пирра отдали анафеме. Поэтому сторонник ереси константинопольский император Констанс II приказал схватить преподобного Максима. Через пять лет после этих событий его схватили, обвинили в измене родине и заключили в тюрьму. Преподобный и два его ученика подверглись жестоким пыткам: каждому отрезали язык и отсекли правую руку. А потом их сослали в Колхиду. Но тут Бог сотворил чудо: все они обрели способность говорить и писать. Преподобный Максим предсказал свою смерть, наступившую 13 августа 662 года. Максим Исповедник оставил большое богословское наследие.

Народные приметы

Если погода ясная, то весна будет хорошая.

Если небо днем чистое – ждите заморозков.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя желать кому-нибудь зла.

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя выходить на улицу до рассвета.