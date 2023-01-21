Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории

21 января по церковному календарю – память преподобных Георгия Хозевита, Эмилиана Исповедника и Домники. В этот день открыли вакцинацию от оспы и ввели в эксплуатацию «Турбоатом» в Харькове.

Праздники и памятные даты 21 января

21 января – международный день объятий.

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают.

21 января в истории

21 января 1506 года была образована армия Ватикана – Швейцарская гвардия. Форму для гвардейцев – знаменитые красные мундиры – разрабатывал лично Рафаэль. Армия Ватикана считается самой старой на планете. При этом она же и самая маленькая, ведь насчитывает всего 80—90 человек.

21 января 1793 года французские революционеры казнили короля Людовика XVI. Он был гильотирован на Площади Революции.

21 января 1796 года был открыт метод вакцинации от натуральной оспы. Изобрел вакцину английский врач Эдвард Дженнер. Он применил прививку людям коровьей оспы, которая создавала иммунитет к натуральной оспе. Это заболевание на протяжении более тысячелетия было главной причиной смертности людей от инфекционных болезней. По приблизительным подсчетам с VI по XX век болезнь привела к смерти не менее 1 млрд человек. Кстати, и сам термин «вакцинация» происходит именно от прививки коровьей оспы, которая по-латыни называется variola vaccinia.

В ХХ веке, благодаря массовой вакцинации от натуральной оспы, ее смогли полностью уничтожить. Последними пациентками, заболевшими этой инфекцией, стали британский медицинский фотограф Джанет Паркер и ее мать. Паркер заразилась, фотографируя образцы в лаборатории, где исследовали оспу. Чтобы прекратить возможную вспышку, немедленно провакцинировали 500 человек, с которыми контактировала фотограф. И это сработало. Но, к сожалению, саму Джанет спасли не смогли. Сейчас она официально — последняя жертва натуральной оспы на планете. У матери Паркер были незначительные проявления оспы, она быстро поправилась.

21 января 1934 года в эксплаутацию ввели один из самых мощных и известных промгигантов Харькова – Харьковский турбогенераторный завод («Турбоатом»). Его построили всего за пять лет – с 1929-го. Причем сдавали отдельными цехами. Первую продукцию начали выпускать еще до полного завершения строительства. Уже в 1932 году в Харькове изготовили первый гидрогенератор для Дзорагетской ГЭС и ряд оборудования. А в 1935 году завод выпустил первую паровую турбину мощностью 50 МВт. В 2021 году «Турбоатом» объединили с другим харьковским гигантом – «Электротяжмашем». Совместное предприятие называется «Украинские энергетические машины».

21 января 1978 года украинский диссидент и политзаключенный Олекса Гирнык совершил самосожжение в Каневе — у могилы Тараса Шевченко. Своей жизнью он пожертвовал, протестуя против русификации Украины. В предсмертной записке Гирнык написал: «Мой протест – это сама правда, а не московская ложь от начала до конца. Мой протест – это переживание, пытки украинской нации. Мой протест – это прометеизм, это бунт против насилия и порабощения. Мой протест – это слова Шевченко, а я только его ученик и исполнитель». На протяжении советского периода жизни Украины информацию о жертве Олексы Гирныка старательно замалчивали.

21 января 1990 года около трех миллионов украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Дня Соборности Украины.

21 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Монголией.

Церковный праздник 21 января

21 января христиане чтят память преподобных Георгия Хозевита и Эмилиана Исповедника, а также преподобной Домники.

Преподобный Георгий Хозевит родился на Кипре. После смерти родителей отправился в Палестину, где вступил Хозивитское монашеское общество. А потом стал его настоятелем. Мирно умер в почтенном возрасте.

Святитель Эмилиан, епископ Кизический, жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина. Вместе с другими епископами его вызвали во дворец к императору. Тот требовал, чтобы епископы отказались от почитания икон. Эмилиан заявил, что этот вопрос может решать только церковь, но отнюдь не император. Поэтому Эмилиана отправили в ссылку, где он умер, став исповедником.

Преподобная Домника прибыла из Карфагена в Царьград, где приняла крещение и поступила в монастырь. У нее был дар исцеления и предвидения будущего. Умерла в глубокой старости непорочной девственницей.

Народные приметы

Сильные ветры в этот день – к холодному лету.

Нет ветра – лето будет теплым.

Если в этот день метель – не отправляйтесь в путь.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя физически работать.

Нельзя жадничать.