Сьогодні 21 січня: яке свято та день в історії

21 січня за церковним календарем – пам’ять преподобних Георгія Хозевіта, Еміліана Сповідника та Домніки. У цей день відкрили вакцинування від віспи та ввели в експлуатацію “Турбоатом” у Харкові.

Свята та пам’ятні дати 21 січня

21 січня – міжнародний день обіймів.

Державних і професійних свят України в цей день не відзначають.

21 січня в історії

21 січня 1506 року була утворена армія Ватикану – Швейцарська гвардія. Форму для гвардійців – знамениті червоні мундири – розробляв особисто Рафаель. Армія Ватикану вважається найстарішою на планеті. При цьому вона є й найменшою, адже налічує всього 80—90 осіб.

21 січня 1793 року французькі революціонери стратили короля Людовика XVI. Він був гільйотинований на Площі Революції.

21 січня 1796 року був відкритий метод вакцинації від натуральної віспи. Винайшов вакцину англійський лікар Едвард Дженнер. Він застосував щеплення людям коров’ячої віспи, яка створювала імунітет до натуральної віспи. Це захворювання протягом більше, ніж тисячоліття, було головною причиною смертності людей від інфекційних хвороб. За приблизними підрахунками з VI по XX століття хвороба призвела до смерті щонайменше 1 млрд людей. До речі, і сам термін “вакцинація” походить саме від щеплення коров’ячої віспи, яка латиною називається variola vaccinia.

У ХХ столітті завдяки масовій вакцинації від натуральної віспи її змогли повністю знищити. Останніми пацієнтками, які захворіли цією інфекцією, стали британська медична фотографиня Джанет Паркер і її мати. Паркер заразилася, фотографуючи зразки в лабораторії, де досліджували віспу. Щоб припинити можливий спалах, негайно провакцинували 500 людей, із якими контактувала фотографиня. І це спрацювало. Але, на жаль, саму Джанет врятували не змогли. Зараз вона офіційно є останньою жертвою натуральної віспи на планеті. Матір Паркер мала незначні прояви віспи й швидко одужала.

21 січня 1934 року в експлаутацію ввели один із найпотужніших та найвідоміших промгігантів Харкова – Харківський турбогенераторний завод (“Турботом”). Його збудували всього за п’ять років – із 1929-го. Причому “здавали” окремими цехами. Тож першу продукцію розпочали випускати ще до завершення будівництва. Уже в 1932 році в Харкові виготовили перший гідрогенератор для Дзорагетської ГЕС та ще низку обладнання. А в 1935 році завод випустив першу парову турбіну потужністю 50 МВт. У 2021 році “Турбоатом” об’єднали з іншим харківським гігантом – “Електроважмашем”. Спільне підприємство має назву “Українські енергетичні машини”.

21 січня 1978 року український дисидент і політв’язень Олекса Гірник вчинив самоспалення в Каневі – біля могили Тараса Шевченка. Своїм життям він пожертвував, протестуючи проти русифікації України. У передсмертній записці Гірник написав: “Мій протест – то сама правда, а не московська брехня від початку до кінця. Мій протест – то пережиття, тортури української нації. Мій протест – то прометеїзм, то бунт проти насилля і поневолення. Мій протест – то слова Шевченка, а я його тільки учень і виконавець”. Протягом радянського періоду життя України інформацію про жертву Олекси Гірника старанно замовчували.

21 січня 1990 року близько трьох мільйонів українців взялися за руки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Дня Соборності України.

21 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.

Церковне свято 21 січня

21 січня християни вшановують пам’ять преподобних Георгія Хозевіта та Еміліана Сповідника, а також преподобної Домніки.

Преподобний Георгій Хозевіт народився на острові Кіпрі. Після смерті батьків вирушив до Палестини, де вступив Хозевітської чернечої громади. А згодом став її настоятелем. Мирно помер у поважному віці.

Святитель Еміліан, єпископ Кизичний, жив за царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина. Разом з іншими єпископами був викликаний до палацу до імператора, який вимагав, щоб єпископи відмовилися від шанування ікон. Еміліан заявив, що це питання може вирішувати тільки церква, але аж ніяк не імператор. Тож Еміліана відправили в заслання, де він помер, ставши сповідником.

Преподобна Домника прибула з Карфагена до Царгорода, де прийняла хрещення та вступила до монастиря. Мала дар зцілення та передбачала майбутнє. Померла в глибокій старості непорочною дівою.

Народні прикмети

Сильні вітри в цей день – до холодного літа.

Немає вітру – літо буде теплим.

Якщо в цей день заметіль – не вирушайте в дорогу.

Що не можна робити 21 січня

Не можна фізично працювати.

Не можна скупитися.