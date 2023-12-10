Сегодня 10 декабря: какой праздник и день в истории

10 декабря 1901 года впервые вручили Нобелевские премии. В 1948-м Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В 1981-м впервые широкую огласку получила информация о СПИДе. А в 1993-м вышла компьютерная игра «Doom», которой суждено было стать культовым шутером.

Праздники и памятные даты 10 декабря

10 декабря в Украине – День благотворительности (его отмечают ежегодно во второе воскресенье декабря).

В мире – Международный день прав человека, День Альфреда Нобеля, Всемирный день футбола, Международный день защиты прав животных (Международный день акций за принятие Декларации прав животных), Всемирный день хорового пения.

Также отмечают: День десятичной системы Дьюи, День пива «Lager», Всемирный день зажженных свечей.

10 декабря в истории

10 декабря 1896 года скончался изобретатель динамита Альфред Нобель.

10 декабря 1901 года в соответствии с завещанием Нобеля впервые вручили премии его имени.

Пять лет, прошедшие между смертью Нобеля и исполнением его воли, объясняются и необходимостью решить организационные моменты, и попытками его семьи обжаловать завещание. Родственники одного из самых богатых людей своего времени, конечно, считали, что их обделили и требовали признать последнюю волю Нобеля недействительной. Добиться своего им не удалось, но процесс реализации задуманного Нобелем из-за судебных тяжб затянулся. Тем не менее уже в апреле 1897-го 27-летний инженер-химик Рагнар Солман и 42-летний адвокат Рудольф Лиллеквист, которых Нобель назначил исполнителями своей воли, запустили организационные процессы. Они провели переговоры со всеми инстанциями, которые должны были определять победителей. Сам Нобель хотел, чтобы лауреата премии по физике и химии определяла Шведская академия наук, по физиологии или медицине – Каролинский институт в Стокгольме, по литературе – Шведская королевская академия, за вклад в борьбу за мир – избранный парламентом Норвегии комитет из пяти человек. Все участники процесса уже летом того же года дали свое согласие. А наблюдательный совет Нобелевского фонда согласился возглавить премьер-министр Швеции Эрик Бострем. Далее необходимо было собрать все имущество Нобеля и перевести его в деньги (ведь речь шла и о недвижимости, и об облигациях и т.п.). Этот кропотливый процесс также требовал времени. Фонд Нобеля окончательно сформировали в 1900-м году. Его устав принял король Оскар II. С этого момента начали отбор первых номинантов. Кандидатуры утвердили в октябре 1901 года, а официально объявили накануне вручения. Само вручение назначили на пятую годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Первыми лауреатами Нобелевской премии стали:

🏆 По физике — Вильгельм Рентген, открывший рентгеновские лучи.

🏆 По физиологии или медицине – микробиолог Эмиль фон Беринг, создатель противодифтерийной сыворотки.

🏆 По химии – Якоб Вант-Гофф «в знак признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах».

🏆 По литературе – французский поэт Рене Сюлли-Прюдом, член группы «Парнас».

🏆 Премия мира досталась двум людям: швейцарцу Жану Анри Дюнану (инициатору Женевской конвенции и основателю Международного комитета Красного Креста) и французу Фредерику Пасси (основателю и президенту первого французского мирного общества).

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Ее начали разрабатывать почти сразу после завершения Второй мировой войны, показавшей, до чего могут дойти общества, где систематически подавляются свободы. Для создания текста собрали Комиссию по правам человека, в которую вошли 18 членов разных национальностей и политических взглядов. Редакционный комитет возглавила известная правозащитница и вдова президента США Франклина Рузвельта Элеонора Рузвельт.

Генассамблея ООН приняла декларацию 50 голосами «за», голосов «против» не было, но восемь делегаций воздержались. И их список довольно «симптоматический»: Белорусская ССР, Чехословакия, Польша, Украинская ССР, Советский Союз, Югославия, Южная Африка и Саудовская Аравия. Решение этих стран игнорировать Декларацию прав человека легко объяснялось внутриполитической ситуацией. Так, в Южной Африке разворачивался апартеид, нарушение прав человека уже было «на лицо». Саудовскую Аравию не устраивали статьи 18 и 16 (первая – о «свободе мысли, совести и религии»; вторая – о равенстве прав супругов при вступлении в брак и необходимости согласия обоих по этому поводу). Коммунистические страны официально объяснили свою позицию тем, что «декларация не ушла достаточно далеко в осуждении фашизма и нацизма». Но Элеонора Рузвельт считала, что на самом деле СССР была «не по вкусу» статья 13 («каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства; каждый человек имеет право покинуть любую страну, включая и свою собственную, и возвращаться в свою страну»). Текст Всеобщей декларации прав человека полностью в украинском переводе опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

10 декабря 1981 года впервые широкую огласку получила информация о СПИДе. В этот день в американском журнале «The New England Journal of Medicine» вышла статья о новом заболевании, повлекшем смерть 95 мужчин. Подробнее.

10 декабря 1993 года в продажу поступила компьютерная игра Doom, которая стала культовой в 1990-х.

Разработчик «Doom» – компания «id Software». Игра стала первым продуктом в жанре «шутер от первого лица». Название игры придумал один из программистов компании Джон Кармак – он вспомнил фразу из фильма «Цвет денег», где герой Тома Круза произносит: «Doom» (в переводе – «рок» или «судьба»). На разработку игры ушло около года. Ее распространяли по условно бесплатной схеме, то есть первый эпизод был бесплатным для игроков — демо-версией, а за продолжение нужно было заплатить. По некоторым оценкам, первую версию «Doom» купили около 150 миллионов пользователей.

Церковный праздник 10 декабря

10 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Они пострадали во время преследований христиан императора Максимина. Император послал Мину из Афин в Александрию для подавления смут между христианами и язычниками. Однако, вместо того чтобы поддержать язычников, Мина открыто проповедовал там христианскую веру. Тогда Максимин направил в Александрию эпарха Ермогена, чтобы тот судил Мину и очистил город от христиан. Ермоген был настолько поражен долготерпением святого Мины во время пыток и его чудесным исцелением после пыток, что и сам поверил в Христа. Наконец Максимин лично прибыл в Александрию, чтобы судить святых. Императора не поразили ни стойкость мучеников, ни исцеления. Он сам изрубил святого Евграфа, секретаря святого Мины, а мученикам Мине и Ермогену приказал отрубить головы.

Народные приметы

Если воробьи громко чирикают, то будет потепление.

Если дороги растаяли и покрылись грязью, то потепление будет затяжным.

Что нельзя делать 10 декабря

Категорически запрещено ссориться и ругаться матом.

Нельзя рассказывать чужие секреты.

Нельзя доверяться малознакомым людям.

Нельзя совершать необдуманные покупки.

День не подходит для рыбалки.