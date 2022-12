Сегодня 10 декабря: какой праздник и день в истории

10 декабря по церковному календарю – память великомученика Иакова Персянина и преподобного Романа. В мире отмечают День Альфреда Нобеля.

Праздники и памятные даты 10 декабря

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходят Международный день прав человека и День Альфреда Нобеля.

10 декабря в истории

10 декабря 1981 года впервые широкую огласку получила информация о СПИДе. В этот день в американском журнале The New England Journal of Medicine вышла статья о новом заболевании, которое стало причиной смерти 95 мужчин – в основном гомосексуалистов. Тогда его еще не называли синдромом иммунодефицита, однако ученые описали характерные для болезни признаки. При этом сами случаи неизвестного заболевания начали фиксировать еще за год до этого – врачи США обратили внимание на нестандартное течение пневмоний у больных мужчин, которые имели половые отношения с мужчинами и употребляли инъекционные наркотики. К концу 1981 года о случаях подобной болезни сообщили 20 стран.

Со временем стало ясно, что СПИДом болеют и гетеросексуальные люди, которые никогда не употребляли наркотики. А распространяется заболевание двумя путями: половым и через кровь. С 1983 года в ВОЗ уже начали говорить об эпидемии, а впоследствии – и о пандемии. Возбудитель СПИДа – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) обнаружили в том же 1983 году ученые Монтанье и Гало. Они считали, что вирус мог существовать десятки и сотни лет в изолированных популяциях людей и широко не распространялся. Но с развитием цивилизации, транспортных средств и активной миграцией, а также «сексуальной революцией» ВИЧ превратился в реальную угрозу. Различные точки зрения относительно времени и места происхождения ВИЧ и СПИД среди ученых есть до сих пор.

Церковный праздник 10 декабря

10 декабря христиане чтят память великомученика Иакова Персянина и преподобного Романа.

Иаков Персянин (Рассеченный) родился в IV веке в благочестивой христианской семье, богатой и знатной. Женат также был на христианке, у них были дети, воспитанные в любви к Богу. Иаков занимал высокую должность при дворах двух персидских царей. В одном из военных походов Иаков, чтобы не признаваться царю в том, что является христианином, принес жертву языческим идолам. Узнав об этом, жена и мать Иакова написали ему письмо с требованием покаяться. Иаков осознал тяжесть своего греха, молился и громко умолял Бога о прощении. В этот момент его соратники услышали, что он молится Христу, и донесли царю. Тот провел допрос Иакова. И он уже не испугался, а признался царю в том, что он — христианин. Царь пытался уговорить своего подчиненного отречься от Христа, однако это ему не удалось. Тогда Иакову отрубили пальцы на руках и ногах, а потом полностью руки и ноги. После чего истекающее кровью тело обезглавили.

Святой преподобный Роман родился в городе Роси. Он подвизался в окрестностях Антиохии. Имел дары прозорливости и исцелений. Его молитвами Бог даровал многим бесплодным женщинам возможность родить. Многие годы святой прожил в затворе, не разжигая огня. Умер в глубокой старости своей смертью.

Народные приметы

Ярко-красная звезда – к ветреной погоде.

Дым из печи стелется – будет оттепель.

Если дым идет столбом вверх – к морозам.

Что нельзя делать 10 декабря

Нельзя вязать и шить.

Не следует пускать больных в дом – потому что и хозяева заболеют.