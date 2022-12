Сьогодні 10 грудня: яке свято та день в історії

10 грудня за церковним календарем – пам’ять великомученика Якова Персянина та преподобного Романа. У світі святкують День Альфреда Нобеля.

Свята та пам’ятні дати 10 грудня

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день прав людини та День Альфреда Нобеля.

10 грудня в історії

10 грудня 1981 року вперше широкого розголосу набула інформація про СНІД. Цього дня в американському журналі The New England Journal of Medicine вийшла стаття про нове захворювання, яке спричинило смерть 95 чоловіків – переважно гомосексуалістів. Тоді його ще не називали синдромом імунодефіциту, проте вчені описали характерні для хвороби ознаки. При цьому самі випадки невідомого захворювання почали фіксувати ще за рік до цього – лікарі США звернули увагу на нестандартний перебіг пневмоній у хворих чоловіків, які мали статеві стосунки з чоловіками та вживали ін’єкційні наркотики. До кінця 1981 року про випадки подібної хвороби повідомили 20 країн.

Згодом стало зрозуміло, що на СНІД хворіють і на гетеросексуальні люди, які ніколи не вживали наркотики. А поширюється захворювання двома шляхами: статевим та через кров. Із 1983 року у ВООЗ вже почали говорити про епідемію, а згодом – і про пандемію. Збудник СНІДу – вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) виявили в тому ж 1983 році вчені Монтаньє та Гало. Вони вважали, що вірус міг існувати десятки й сотні років у ізольованих популяціях людей і не поширювався. Але з розвитком цивілізації, транспортних засобів та активною міграцією, а також “сексуальною революцією” ВІЛ перетворився на реальну загрозу. Різні точки зору щодо часу та місця походження ВІЛ та СНІД серед вчених є й досі.

Церковне свято 10 грудня

10 грудня християни вшановують пам’ять великомученика Якова Персянина та преподобного Романа.

Яків Персянин (Розсічений) народився в IV столітті в благочестивій християнській сім’ї, багатій та знатній. Одружений також був на християнці, у них були діти, виховані в любові до Бога. Яків обіймав високу посаду при дворах двох перських царів. В одному з військових походів Яків, щоб не зізнаватися цареві в тому, що є християнином, приніс жертву язичницьким ідолам. Дізнавшись про це, дружина та мати Якова написали йому листа з вимогою покаятися. Яків усвідомив тяжкість свого гріха, молився та голосно благав Бога про прощення. У цей момент його соратники почули, що він молиться до Христа, й донесли царю. Той провів допит Якова. І він уже не злякався, а зізнався цареві в тому, що він – християнин. Цар намагався умовити свого підлеглого зректися Христа, проте це йому не вдалося. Тоді Якову відрубали пальці на руках та ногах, а потім повністю руки та ноги. Після чого тіло, що стікало кров’ю, обезголовили.

Святий преподобний Роман народився в місті Росі. Він подвизався на околицях Антіохії. Мав дари прозорливості та зцілень. Його молитвами Бог дарував багатьом безплідним жінкам можливість народити. Багато років святий прожив у затворі, не розпалюючи вогню. Помер у глибокій старості своєю смертю.

Народні прикмети

Яскраво-червона зірка – до вітряної погоди.

Дим із печі стелиться – буде відлига.

Якщо дим йде стовпом догори – до морозів.

Що не можна робити 10 грудня

Не можна в’язати та шити.

Не слід пускати хворих у будинок – бо й господарі захворіють.