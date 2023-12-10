Сьогодні 10 грудня: яке свято та день в історії

10 грудня 1901 року вперше вручили Нобелівські премії. 1948-го Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. 1981-го вперше широкого розголосу набула інформація про СНІД. А 1993-го вийшла комп’ютерна гра “Doom”, якій судилося стати культовим шутером.

Свята та пам’ятні дати 10 грудня

10 грудня в Україні – День благодійності (його відзначають щорічно у другу неділю грудня).

У світі – Міжнародний день прав людини, День Альфреда Нобеля, Всесвітній день футболу, Міжнародний день захисту прав тварин (Міжнародний день акцій за ухвалення Декларації прав тварин), Всесвітній день хорового співу.

Також відзначають: День десяткової системи Дьюї, День пива “Lager”, Всесвітній день запалених свічок.

10 грудня в історії

10 грудня 1896 року помер винахідник динаміту Альфред Нобель.

10 грудня 1901 року відповідно до заповіту Нобеля вперше вручили премії його імені.

П’ять років, що минули між смертю Нобеля та виконанням його волі, пояснюються як необхідністю вирішити організаційні моменти, так і спробами його сім’ї оскаржити заповіт. Родичі одного з найбагатших людей свого часу, звичайно, вважали, що їх обділили та вимагали визнати останню волю Нобеля недійсною. Домогтися свого їм не вдалося, але процес реалізації задуманого Нобелем через судові позови затягнувся. Проте вже у квітні 1897-го 27-річний інженер-хімік Рагнар Солман та 42-річний адвокат Рудольф Ліллеквіст, яких Нобель призначив виконавцями своєї волі, запустили організаційні процеси. Вони провели переговори з усіма інстанціями, які мали визначати переможців. Сам Нобель хотів, щоб лауреата премії з фізики та хімії визначала Шведська академія наук, з фізіології чи медицини – Каролінський інститут у Стокгольмі, з літератури – Шведська королівська академія, за внесок у боротьбу за мир – обраний парламентом Норвегії комітет із п’яти осіб. Усі учасники процесу вже влітку того ж року дали свою згоду. А наглядову раду Нобелівського фонду погодився очолити прем’єр-міністр Швеції Ерік Бострем. Далі необхідно було зібрати все майно Нобеля та перевести його в гроші (адже йшлося і про нерухомість, і про облігації тощо). Цей копіткий процес також потребував часу. Фонд Нобеля остаточно сформували 1900-го року. Його статут прийняв король Оскар II. З цього моменту розпочали відбір перших номінантів. Кандидатури затвердили у жовтні 1901 року, а офіційно оголосили напередодні вручення. Саме вручення призначили на п’яту річницю смерті Альфреда Нобеля.

Першими лауреатами Нобелівської премії стали:

🏆 З фізики – Вільгельм Рентген, який відкрив рентгенівське проміння.

🏆 З фізіології чи медицини – мікробіолог Еміль фон Берінг, творець протидифтерійної сироватки.

🏆 З хімії – Якоб Вант-Гофф “на знак визнання величезної важливості відкриття законів хімічної динаміки та осмотичного тиску в розчинах”.

🏆 З літератури – французький поет Рене Сюллі-Прюдом, член гурту “Парнас”.

🏆 Премія миру дісталася двом людям: швейцарцю Жану Анрі Дюнану (ініціатору Женевської конвенції та засновнику Міжнародного комітету Червоного Хреста) та французу Фредеріку Пассі (засновнику та президенту першого французького мирного товариства).

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. Її почали розробляти майже одразу після завершення Другої світової війни, яка показала, до чого можуть дійти суспільства, де систематично придушуються свободи. Для створення тексту зібрали Комісію з прав людини, до якої увійшли 18 членів різних національностей та політичних поглядів. Редакційний комітет очолила відома правозахисниця та вдова президента США Франкліна Рузвельта Елеонора Рузвельт.

Генасамблея ООН ухвалила декларацію 50 голосами “за”, голосів “проти” не було, але вісім делегацій утрималися. І їхній список досить “симптоматичний”: Білоруська РСР, Чехословаччина, Польща, Українська РСР, Радянський Союз, Югославія, Південна Африка та Саудівська Аравія. Рішення цих країн ігнорувати Декларацію прав людини легко пояснювалося внутрішньополітичною ситуацією. Так, у Південній Африці розгортався апартеїд, порушення прав людини вже було очевидним. Саудівську Аравію не влаштовували статті 18 і 16 (перша – про “свободу думки, совісті та релігії”; друга – про рівність прав подружжя при вступі в шлюб і необхідності згоди обох з цього приводу). Комуністичні країни офіційно пояснили свою позицію тим, що “декларація не пішла досить далеко в засудженні фашизму та нацизму”. Але Елеонора Рузвельт вважала, що насправді СРСР була “не до смаку” стаття 13 (“кожна людина має право вільно пересуватися й обирати собі місце проживання у межах кожної держави; кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну”). Текст Загальної декларації прав людини повністю в українському перекладі опубліковано на сайті Верховної Ради України.

10 грудня 1981 року вперше широкого розголосу набула інформація про СНІД. Цього дня в американському журналі “The New England Journal of Medicine” вийшла стаття про нове захворювання, яке спричинило смерть 95 чоловіків. Детальніше.

10 грудня 1993 року у продаж надійшла комп’ютерна гра “Doom”, яка стала культовою в 1990-х.

Розробник “Doom” – компанія “ID Software”. Гра стала першим продуктом у жанрі “шутер від першої особи”. Назву гри придумав один із програмістів компанії Джон Кармак – він згадав фразу з фільму “Колір грошей”, де герой Тома Круза вимовляє: “Doom” (у перекладі – “рок” або “доля”). На розробку гри пішло близько року. Її розповсюджували за умовно безплатною схемою, тобто перший епізод був безплатним для гравців – демоверсією, а за продовження треба було заплатити. За деякими оцінками, першу версію “Doom” купили близько 150 мільйонів користувачів.

Церковне свято 10 грудня

10 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа. Вони постраждали під час переслідувань християн імператора Максиміна. Імператор послав Мину з Афін до Олександрії для придушення смут між християнами та язичниками. Однак замість того, щоб підтримати язичників, Мина відкрито проповідував там християнську віру. Тоді Максимін направив до Олександрії єпарха Єрмогена, щоб той судив Мину та очистив місто від християн. Єрмоген був настільки вражений довготерпінням святого Мини під час тортур та його чудовим зціленням після тортур, що й сам повірив у Христа. Нарешті Максимін особисто прибув до Олександрії, щоб судити святих. Імператора не вразили ні стійкість мучеників, ні зцілення. Він сам порубав святого Євграфа, секретаря святого Мини, а мученикам Мині та Єрмогену наказав відрубати голови.

Народні прикмети

Якщо горобці голосно цвірінькають, то буде потепління.

Якщо дороги розтанули та вкрилися брудом, то потепління буде затяжним.

Що не можна робити 10 грудня

Категорично не можна сваритися та лаятися матом.

Не можна розповідати чужі секрети.

Не можна довірятися малознайомим людям.

Не можна здійснювати необдумані покупки.

День не підходить для риболовлі.