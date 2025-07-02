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Чехія передала Харкову когенераційне обладнання – Терехов

Суспільство 21:24   02.07.2025
Оксана Якушко
Чехія передала Харкову когенераційне обладнання – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з депутатом Європарламенту від Республіки Чехія Яном Фариським, повідомляє міськрада. 

Мер розповів про стратегічні проєкти з відновлення Харкова і підкреслив, наскільки важлива міжнародна співпраця у цій сфері. Окрему увагу він приділив роботі із командою британського архітектора Нормана Фостера.

«Ми дуже ретельно плануємо відновлення Харкова. Основний удар припав на житлові будинки – їх пошкоджено понад 8 тисяч. Наразі також маємо критичну потребу у вікнах: понад 106 тисяч ще треба замінити. Ми вже отримали від чеських друзів когенераційне обладнання, яке є важливим складником нашої енергетичної безпеки. У тісній співпраці з командою Нормана Фостера ми плануємо всеосяжне відновлення міста, його якісну трансформацію у сучасний європейський мегаполіс. Це проєкти майбутнього – з новими кварталами, транспортними рішеннями та соціальною інфраструктурою», – зазначив мер.

«У Чехії здійснюється курс підтримки України. Я обов’язково зроблю все можливе, щоб допомогти Харкову відновитися», – наголосив Ян Фариський.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 21:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з депутатом Європарламенту від Республіки Чехія Яном Фариським, повідомляє міськрада. ".