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Чехия передала Харькову когенерационное оборудование – Терехов

Общество 21:24   02.07.2025
Оксана Якушко
Чехия передала Харькову когенерационное оборудование – Терехов Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с депутатом Европарламента от Республики Чехия Яном Фариским, сообщает горсовет. 

Мэр рассказал о стратегических проектах по восстановлению Харькова и подчеркнул, насколько важно международное сотрудничество в этой сфере. Отдельное внимание он уделил работе с командой британского архитектора Нормана Фостера.

«Мы очень тщательно планируем восстановление Харькова. Основной удар пришелся на жилые дома – их повреждено более 8 тысяч. Сейчас также имеем критическую потребность в окнах: более 106 тысяч еще нужно заменить. Мы уже получили от чешских друзей когенерационное оборудование, которое является важной составляющей нашей энергетической безопасности. В тесном сотрудничестве с командой Нормана Фостера мы планируем всеобъемлющее восстановление города, его качественную трансформацию в современный европейский мегаполис. Это проекты будущего — с новыми кварталами, транспортными решениями и социальной инфраструктурой», — отметил мэр.

«В Чехии осуществляется курс поддержки Украины. Я обязательно сделаю все возможное, чтобы помочь Харькову восстановиться», — подчеркнул Ян Фариский.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 21:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с депутатом Европарламента от Республики Чехия Яном Фариским, сообщает горсовет. ".