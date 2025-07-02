Чехия передала Харькову когенерационное оборудование – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с депутатом Европарламента от Республики Чехия Яном Фариским, сообщает горсовет.

Мэр рассказал о стратегических проектах по восстановлению Харькова и подчеркнул, насколько важно международное сотрудничество в этой сфере. Отдельное внимание он уделил работе с командой британского архитектора Нормана Фостера.

«Мы очень тщательно планируем восстановление Харькова. Основной удар пришелся на жилые дома – их повреждено более 8 тысяч. Сейчас также имеем критическую потребность в окнах: более 106 тысяч еще нужно заменить. Мы уже получили от чешских друзей когенерационное оборудование, которое является важной составляющей нашей энергетической безопасности. В тесном сотрудничестве с командой Нормана Фостера мы планируем всеобъемлющее восстановление города, его качественную трансформацию в современный европейский мегаполис. Это проекты будущего — с новыми кварталами, транспортными решениями и социальной инфраструктурой», — отметил мэр.

«В Чехии осуществляется курс поддержки Украины. Я обязательно сделаю все возможное, чтобы помочь Харькову восстановиться», — подчеркнул Ян Фариский.