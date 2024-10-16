За сутки на Харьковщине – 12 ударов КАБами: Синегубов об обстрелах и фронте
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Армия РФ за сутки ударила по Харьковщине 12 КАБами. В частности, 4 бомбы летели в сторону Харькова – «прилеты» зафиксировали по открытой территории.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. По его словам, враг продолжает обстреливать и север области.
«Там разрушены объекты, ранены. Там же он проводит активные штурмовые действия по Липцевскому направлению, Волчанскому направлению. Потерь позиций нашими военными не допущено. Враг, который проводил штурмовые действия, — уничтожен», — отметил глава ХОВА.
Более сложная ситуация на Купянском направлении, продолжил Синегубов. На днях завершили эвакуацию семей с детьми. 234 несовершеннолетних со своими родными вывезли, остается еще 34 семьи.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, Купянское, направление, синегубов, удар, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ за сутки ударила по Харьковщине 12 КАБами. В частности, 4 бомбы летели в сторону Харькова – «прилеты» зафиксировали по открытой территории.".