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За сутки на Харьковщине – 12 ударов КАБами: Синегубов об обстрелах и фронте

Общество 16:34   16.10.2024
Виктория Яковенко
За сутки на Харьковщине – 12 ударов КАБами: Синегубов об обстрелах и фронте скриншот

Армия РФ за сутки ударила по Харьковщине 12 КАБами. В частности, 4 бомбы летели в сторону Харькова – «прилеты» зафиксировали по открытой территории.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. По его словам, враг продолжает обстреливать и север области.

«Там разрушены объекты, ранены. Там же он проводит активные штурмовые действия по Липцевскому направлению, Волчанскому направлению. Потерь позиций нашими военными не допущено. Враг, который проводил штурмовые действия, — уничтожен», — отметил глава ХОВА.

Более сложная ситуация на Купянском направлении, продолжил Синегубов. На днях завершили эвакуацию семей с детьми. 234 несовершеннолетних со своими родными вывезли, остается еще 34 семьи.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ за сутки ударила по Харьковщине 12 КАБами. В частности, 4 бомбы летели в сторону Харькова – «прилеты» зафиксировали по открытой территории.".