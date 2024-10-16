За сутки на Харьковщине – 12 ударов КАБами: Синегубов об обстрелах и фронте

Армия РФ за сутки ударила по Харьковщине 12 КАБами. В частности, 4 бомбы летели в сторону Харькова – «прилеты» зафиксировали по открытой территории.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. По его словам, враг продолжает обстреливать и север области.

«Там разрушены объекты, ранены. Там же он проводит активные штурмовые действия по Липцевскому направлению, Волчанскому направлению. Потерь позиций нашими военными не допущено. Враг, который проводил штурмовые действия, — уничтожен», — отметил глава ХОВА.

Более сложная ситуация на Купянском направлении, продолжил Синегубов. На днях завершили эвакуацию семей с детьми. 234 несовершеннолетних со своими родными вывезли, остается еще 34 семьи.