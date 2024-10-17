КАБами бил враг по Харьковщине в течение суток – последствия обстрелов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О результатах вражеских обстрелов области проинформировал утром 17 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 16:30 россияне ударили двумя КАБами по Богодуховскому району. Авиабомбы упали за пределами села Александровка. Пострадавших и разрушений вследствие обстрела не зафиксировали, рассказал начальник ХОВА.
Также КАБы «прилетели» по селу Шевченково в Чугуевском районе. Из-за удара поврежден дом, обошлось без пострадавших, написал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 08:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских обстрелов области проинформировал утром 17 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.".