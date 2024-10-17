КАБами бил враг по Харьковщине в течение суток – последствия обстрелов

О результатах вражеских обстрелов области проинформировал утром 17 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 16:30 россияне ударили двумя КАБами по Богодуховскому району. Авиабомбы упали за пределами села Александровка. Пострадавших и разрушений вследствие обстрела не зафиксировали, рассказал начальник ХОВА.

Также КАБы «прилетели» по селу Шевченково в Чугуевском районе. Из-за удара поврежден дом, обошлось без пострадавших, написал Синегубов.