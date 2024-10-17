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КАБами бил враг по Харьковщине в течение суток – последствия обстрелов

Происшествия 08:14   17.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
КАБами бил враг по Харьковщине в течение суток – последствия обстрелов Фото: Олег Синегубов/Telegram

О результатах вражеских обстрелов области проинформировал утром 17 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 16:30 россияне ударили двумя КАБами по Богодуховскому району. Авиабомбы упали за пределами села Александровка. Пострадавших и разрушений вследствие обстрела не зафиксировали, рассказал начальник ХОВА.

Также КАБы «прилетели» по селу Шевченково в Чугуевском районе. Из-за удара поврежден дом, обошлось без пострадавших, написал Синегубов.

Читайте также: За сутки на Харьковщине – 12 ударов КАБами: Синегубов об обстрелах и фронте 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 08:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских обстрелов области проинформировал утром 17 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.".