Сьогодні 17 жовтня: яке свято та день в історії

17 жовтня – Міжнародний день боротьби із бідністю. Цього дня в 1113 році завершили будівництво Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. У 1659-му гетьман Юрій Хмельницький підписав Переяславські статті з московитами. У 1979-му Мати Тереза ​​отримала Нобелівську премію миру. У 1990-му учасники Революції на граніті завершили голодування, домігшись від Верховної Ради постанови про виконання їхніх вимог.

Свята та пам’ятні дати 17 жовтня

17 жовтня у світі – Міжнародний день боротьби з бідністю, Всесвітній день донорства та трансплантації органів.

Також відзначають: Міжнародний день кредитних спілок і День вирішення конфліктів (обидва у третій четвер жовтня), Всесвітній день травм, День яскравого одягу, Міжнародний день правильних дій під час землетрусів.

17 жовтня в історії

17 жовтня 1113 року завершили будівництво Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Докладніше.

17 жовтня 1659 року Юрій Хмельницький уклав Переяславські статті з Московією. Це була чергова зміна політичного курсу Гетьманщини після зближення з поляками. Угодою з Московією молодий гетьман розірвав Гадяцький договір 1658 року з Річчю Посполитою, який уклав його попередник Іван Виговський. Пропольська політика Виговського спричинила падіння його авторитету серед козацтва, гетьман був змушений зректися булави.

Прийшовши до влади, Хмельницький-молодший вислав посольство до московського князя Олексія Трубецького, котрий і раніше займався перемовинами з козацькою державою. Посольство привезло московитам проєкт майбутнього договору – так звані Жердівські статті. Вони значною мірою відповідали тексту розроблених Богданом Хмельницьким Березневих статей. Зокрема, московські гарнізони в українських містах, окрім Києва, планувалося скасувати, контакти московитів зі старшиною (в обхід гетьмана) заборонити, допустити козацьких послів із правом голосу до всіх переговорів, що стосуються інтересів Війська Запорізького тощо. Трубецький не відмовився прийняти ці умови одразу, але зажадав особистих переговорів із гетьманом.

Це було небезпечно, проте Юрій Хмельницький поїхав до Переяслава, де знаходився московський князь. Там Трубецький організував Генеральну військову раду, на якій зібрав козацьку старшину з Лівобережжя. Для ще “драматичнішого ефекту” ці збори оточило 40-тисячне московське військо. Попри те, що за таких умов Хмельницького-молодшого ще раз проголосили гетьманом (формально підтвердивши його владу й на Лівобережжі), це, звичайно, ні до чого доброго не призвело. Гетьман підписав текст договору, нібито заснованого на Березневих статтях його батька, проте за фактом суттєво “відредагованого”. Саме цей документ у Російській імперії надалі видавали за “Статті Богдана Хмельницького”, хоча суть того, чого добивався Богдан, була радикально спотворена.

Переяславські статті складалися з 19 пунктів, які суттєво обмежили козацьке самоврядування. Зокрема, забороняли: переобирати гетьмана без дозволу московського царя (кандидатури також мали отримати “узгодження” з Москви); здійснювати дипломатичні відносини з іноземними державами; самостійно вступати у війну (і водночас було зобов’язання посилати військо на допомогу московитам на першу їхню вимогу). Московські гарнізони мали розміститися в ряді українських міст, а Київська митрополія православної церкви всупереч усім церковним канонам мала підкорятися Московському патріархату (що, звісно, ​​ніяк не могли вирішувати ні гетьман, ні цар). Умови договору були очевидно кабальними для козацтва, досить швидко Хмельницький відмовився від спроб порозумітися з московитами й уклав договір з Річчю Посполитою, чим остаточно розколов козацтво Лівобережжя та Правобережжя. У 1663-му він зрікся булави та пішов у монастир.

17 жовтня 1979 року Нобелівську премію миру отримала Мати Тереза. Докладніше.

17 жовтня 1990 року учасники “Революції на граніті” припинили голодування. Докладніше.

Церковне свято 17 жовтня

17 жовтня вшановують пам’ять пророка Осії. Він жив у IX ст. до Різдва Христового. Майже за тисячу років до приходу Спасителя пророк передбачив, що припиниться старозавітне жертвопринесення і не буде священства Аарона і що по всій землі пошириться справжнє Богопізнання. Осія говорив і про Христа, що він повернеться з Єгипту, триденно воскресне і переможе смерть.

Народні прикмети

Якщо береза ​​ще не скинула листя, зима настане нескоро.

Якщо ворони зібралися в зграї та сидять, насупившись – погода зіпсується.

Що не можна робити 17 жовтня

Не можна стригтися та ходити в лазню.

Не можна брати гроші в борг.