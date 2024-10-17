Сегодня 17 октября: какой праздник и день в истории

17 октября – Международный день борьбы с бедностью. В этот день 1113 года завершили строительство Михайловского Златоверхого собора в Киеве. В 1659-м гетман Юрий Хмельницкий подписал Переяславские статьи с московитами. В 1979-м Мать Тереза ​​получила Нобелевскую премию мира. В 1990-м участники Революции на граните завершили голодовку, добившись от Верховной Рады постановления о выполнении их требований.

Праздники и памятные даты 17 октября

17 октября в мире – Международный день борьбы с бедностью, Всемирный день донорства и трансплантации органов.

Также отмечают: Международный день кредитных союзов и День разрешения конфликтов (оба в третий четверг октября), Всемирный день травм, День яркой одежды, Международный день правильных действий при землетрясениях.

17 октября в истории

17 октября 1113 года завершили строительство Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Подробнее.

17 октября 1659 года Юрий Хмельницкий заключил Переяславские статьи с Московией. Это была очередная смена политического курса Гетманщины – после сближения с поляками. Соглашением с Московией молодой гетман расторг Гадячский договор 1658 года с Речью Посполитой, который заключил его предшественник Иван Выговский. Пропольская политика Выговского стала причиной падения его авторитета среди казачества, гетман был вынужден отречься от булавы.

Придя к власти, Хмельницкий-младший выслал посольство к московскому князю Алексею Трубецкому, который и до этого занимался переговорами с казацким государством. Посольство привезло московитам проект будущего договора – так называемые Жердовские статьи. Они в значительной степени соответствовали тексту разработанных Богданом Хмельницким Мартовских статей. В частности, московские гарнизоны в украинских городах, кроме Киева, планировалось отменить, контакты московитов со старшиной (в обход гетмана) запретить, допустить казацких послов с правом голоса ко всем переговорам, затрагивающим интересы Войска Запорожского и т.д. Трубецкой не отказался принять эти условия сразу, но потребовал личных переговоров с гетманом.

Это было опасно, однако Юрий Хмельницкий поехал в Переяслав, где находился московский князь. Там Трубецкой организовал Генеральный военный совет, на котором собрал казацкую старшину с Левобережья. Для еще большего «драматического эффекта» это собрание оцепило 40-тысячное московское войско. Несмотря на то, что в таких условиях Хмельницкого-младшего еще раз провозгласили гетманом (формально подтвердив его власть и на Левобережье), это, конечно, ни к чему хорошему не привело. Гетман подписал текст договора, якобы основанного на Мартовских статьях его отца, однако по факту существенно «отредактированного». Именно этот документ в Российской империи в дальнейшем выдавали за «Статьи Богдана Хмельницкого», хотя суть того, чего добивался Богдан, была радикально искажена.

Переяславские статьи состояли из 19 пунктов, существенно ограничивших казацкое самоуправление. В частности, запрещали: переизбирать гетмана без разрешения московского царя (кандидатуры также должны были получить «согласование» из Москвы); осуществлять дипломатические отношения с иностранными государствами; самостоятельно вступать в войну (и в то же время было обязательство посылать войско в помощь московитам по первому их требованию). Московские гарнизоны должны были разместиться в ряде украинских городов, а Киевская митрополия православной церкви вопреки всем церковным канонам должна была подчиниться Московскому патриархату (что, конечно, никак не могли решать ни гетман, ни царь). Условия договора были очевидно кабальными для казачества, довольно быстро Хмельницкий отказался от попыток найти общий язык с московитами и заключил договор с Речью Посполитой, чем окончательно расколол казачество Левобережья и Правобережья. В 1663-м он отрекся от булавы и ушел в монастырь.

17 октября 1979 года Нобелевскую премию мира получила Мать Тереза. Подробнее.

17 октября 1990 года участники «Революции на граните» прекратили голодовку. Подробнее.

Церковный праздник 17 октября

17 октября чтят память пророка Осии. Он жил в IX в. до Рождества Христова. Почти за тысячу лет до прихода Спасителя пророк предсказал, что прекратится ветхозаветное жертвоприношение и не будет священства Аарона и что по всей земле распространится истинное Богопознание. Осия говорил и о Христе, что он вернется из Египта, трехдневно воскреснет и победит смерть.

Народные приметы

Если береза еще не сбросила листву, зима наступит нескоро.

Если вороны собрались в стаи и сидят, насупившись – погода испортится.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя стричься и ходить в баню.

Нельзя брать деньги взаймы.