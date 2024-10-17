Новости Харькова – главное за 17 октября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:06
Угроза баллистики, авиаобстрела и ударов беспилотников: причины ночной тревоги на Харьковщине
Тревогу на Харьковщине объявили еще накануне в 21:54. Вначале в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе баллистики с северо-восточного направления, вскоре — и о возможных авиаударах.
В 00:07 в Харьковской области появились БПЛА.
Беспилотники изменили курс и начали двигаться на северо-запад области в 00:59.
В 02:27, по данным Воздушных сил, угрозы обстрелов миновали, а БПЛА покинули регион. В Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".