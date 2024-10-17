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Новости Харькова – главное за 17 октября: как прошла ночь

Украина 07:07   17.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 17 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:06

Угроза баллистики, авиаобстрела и ударов беспилотников: причины ночной тревоги на Харьковщине

Тревогу на Харьковщине объявили еще накануне в 21:54. Вначале в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе баллистики с северо-восточного направления, вскоре — и о возможных авиаударах. 

В 00:07 в Харьковской области появились БПЛА. 

Беспилотники изменили курс и начали двигаться на северо-запад области в 00:59. 

В 02:27, по данным Воздушных сил, угрозы обстрелов миновали, а БПЛА покинули регион. В Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 07:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".