Терехов в Праге: обсуждал модернизацию «Харьковводоконала» и безопасность

Мэр Харькова Игорь Терехов снова в командировке. На этот раз городской голова посетил Прагу и побывал на международной выставке «FUTURE FORCES FORUM».

Как сообщили в Харьковском горсовете, Терехов обсудил с правительственным уполномоченным Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным поддержку коммунальных предприятий Харькова. В частности, модернизация оборудования КП «Харьковводоканал»: внедрение новых технологий очистки воды и оказание помощи в энергетическом секторе.

«На следующий год мы стремимся расширить сотрудничество по водоснабжению, поскольку это неотъемлемая часть жизнедеятельности города наряду с энергетикой и отоплением. И я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом направлении, потому что знаю, что чешские компании специализируются не только на тепловом оборудовании, но и на оборудовании для водоснабжения», – отметил мэр.

Также обсудили и ментальное здоровье. Копечный подчеркнул, что Чехия готова поддерживать Харьков, особенно во внедрении программ психологической помощи пострадавшим от войны.

Кроме того, Терехов встретился с главой правления Чешской ассоциации оборонной промышленности Йиржи Гинеком. Говорили о безопасности харьковчан в условиях войны и послевоенного восстановления.

Отдельно обсудили возможности привлечения чешского бизнеса в реализацию промышленных проектов в Харькове и поддержку местных производителей, добавили в мэрии.