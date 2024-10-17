Помощь Чехии Харькову: о чем Терехов говорил с Петром Павелом
В Харьковском горсовете рассказали, о чем договорился мэр Игорь Терехов с президентом Чехии Петром Павелом.
Терехов встретился с главой Чехии в городе Прага в рамках международной выставки «FUTURE FORCES FORUM».
«Игорь Терехов поблагодарил Петра Павла и чешский народ за военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине и, в частности, Харькову — в сфере медицины, обновлении транспортной инфраструктуры и подготовке к отопительному сезону. Игорь Терехов также выразил надежду на дальнейшее привлечение чешского бизнеса в реализацию энергетических проектов, в частности, в партнерстве с ООН, USAID и Всемирным банком», – написали в горсовете.
Также стороны успели обсудить и текущую ситуацию в Харькове. В частности, мэр сообщил, что городские власти активно готовятся к холодам – пытаются обеспечить стабильную работу коммунальных служб в зимний период.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: отопительный сезон, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 10:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете рассказали, о чем договорился мэр Игорь Терехов с президентом Чехии Петром Павелом.".