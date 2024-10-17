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Помощь Чехии Харькову: о чем Терехов говорил с Петром Павелом

Общество 10:13   17.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Помощь Чехии Харькову: о чем Терехов говорил с Петром Павелом Фото: ХГС

В Харьковском горсовете рассказали, о чем договорился мэр Игорь Терехов с президентом Чехии Петром Павелом.

Терехов встретился с главой Чехии в городе Прага в рамках международной выставки «FUTURE FORCES FORUM».

«Игорь Терехов поблагодарил Петра Павла и чешский народ за военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине и, в частности, Харькову — в сфере медицины, обновлении транспортной инфраструктуры и подготовке к отопительному сезону. Игорь Терехов также выразил надежду на дальнейшее привлечение чешского бизнеса в реализацию энергетических проектов, в частности, в партнерстве с ООН, USAID и Всемирным банком», – написали в горсовете.

Также стороны успели обсудить и текущую ситуацию в Харькове. В частности, мэр сообщил, что городские власти активно готовятся к холодам – пытаются обеспечить стабильную работу коммунальных служб в зимний период.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 10:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете рассказали, о чем договорился мэр Игорь Терехов с президентом Чехии Петром Павелом.".