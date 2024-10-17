Допомога Чехії Харкову: про що Терехов говорив із Петром Павелом

У Харківській міськраді розповіли, про що домовився мер Ігор Терехов із президентом Чехії Петром Павлом.

Терехов зустрівся з головою Чехії у місті Прага в межах міжнародної виставки «FUTURE FORCES FORUM».

“Ігор Терехов подякував Петру Павелу та чеському народу за військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні та, зокрема, Харкову – у сфері медицини, оновленні транспортної інфраструктури та підготовці до опалювального сезону. Ігор Терехов також висловив надію на подальше залучення чеського бізнесу до реалізації енергетичних проєктів, зокрема, в партнерстві з ООН, USAID та Світовим банком”, – написали в міськраді.

Також сторони встигли обговорити поточну ситуацію в Харкові. Зокрема, мер повідомив, що міська влада активно готується до холодів – намагається забезпечити стабільну роботу комунальних служб у зимовий період.