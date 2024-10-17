Терехов у Празі: обговорював модернізацію «Харківводоконалу» і безпеку
Мер Харкова Ігор Терехов знову у відрядженні. Цього разу міський голова завітав до Праги і побував на міжнародній виставці «FUTURE FORCES FORUM».
Як повідомили у Харківській міськраді, Терехов обговорив з урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відновлення України Томашем Копечним підтримку комунальних підприємств Харкова. Зокрема, модернізацію обладнання КП «Харківводоканал»: впровадження нових технологій очищення води та надання допомоги в енергетичному секторі.
«Наступного року ми прагнемо розширити співпрацю з водопостачання, оскільки це невід’ємна частина життєдіяльності міста поряд з енергетикою та опаленням. І я дуже розраховую на вашу підтримку в цьому напрямку, бо знаю, що чеські компанії спеціалізуються не тільки на тепловому устаткуванні, але й на обладнанні для водопостачання», – зазначив мер.
Також обговорили й ментальне здоров’я. Копечний наголосив, що Чехія готова підтримувати Харків особливо у впровадженні програм психологічної допомоги постраждалим від війни.
Крім цього, Терехов зустрівся з головою правління Чеської асоціації оборонної промисловості Їржі Гінеком. Говорили про безпеку харків’ян в умовах війни та післявоєнного відновлення.
Окремо обговорили можливості залучення чеського бізнесу до реалізації промислових проєктів у Харкові та підтримку місцевих виробників, додали в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: допомога, міськрада, мерія, Прага, терехов, Харків, Харьковводоканал, Чехия;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов знову у відрядженні. Цього разу міський голова завітав до Праги і побував на міжнародній виставці «FUTURE FORCES FORUM».".