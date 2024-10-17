Работа в Харькове и области: 2 тыс. вакансий, кому готовы платить 40 тыс. грн

По состоянию на 17 октября в Харьковской области актуальны 2416 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия курьера с зарплатой в 40 тысяч гривен. Клишист будет иметь 20 тысяч, а лесоруб – 15 тысяч.

Станочник клеенаносного станка будет зарабатывать 14900, кочегар-обжигатель – 14 тысяч, газовщик – 13500, вулканизатор – 12 тысяч, колорист (полиграфическое производство) – 11900, гравер – 10300, а обувщик по индивидуальной пошивке — 10 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону: 0800 600 498.