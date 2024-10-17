Работа в Харькове и области: 2 тыс. вакансий, кому готовы платить 40 тыс. грн
По состоянию на 17 октября в Харьковской области актуальны 2416 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия курьера с зарплатой в 40 тысяч гривен. Клишист будет иметь 20 тысяч, а лесоруб – 15 тысяч.
Станочник клеенаносного станка будет зарабатывать 14900, кочегар-обжигатель – 14 тысяч, газовщик – 13500, вулканизатор – 12 тысяч, колорист (полиграфическое производство) – 11900, гравер – 10300, а обувщик по индивидуальной пошивке — 10 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону: 0800 600 498.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, область, работа, робота, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17 октября в Харьковской области актуальны 2416 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".