Робота в Харкові й області: 2 тис. вакансій, кому готові платити 40 тис. грн
Станом на 17 жовтня в Харківській області актуальні 2416 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія кур’єр із зарплатою 40 тисяч гривень. Клішист матиме 20 тисяч, а лісоруб – 15 тисяч.
Верстатник клеєнаносного верстата зароблятиме 14900, кочегар-випалювач – 14 тисяч, газівник – 13500, вулканізаторник – 12 тисяч, колорист (поліграфічне виробництво) – 11900, гравер – 10300, а взуттєвик з індивідуального пошиття взуття – 10 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17 жовтня в Харківській області актуальні 2416 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".