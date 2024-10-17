Работал на РФ во время оккупации Изюмщины: подозреваемого будут разыскивать

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 27-летний житель Боровой работал на РФ с июня до сентября 2022 года.

«Установлено, что житель поселка Боровая Изюмского района во время оккупации населенного пункта добровольно работал на врага. В июне 2022 года он вступил в должность «специалиста сектора внутренней политики Боровского территориального управления» в оккупационной администрации», – сообщили в прокуратуре.

Тем временем в полиции заявили, что накануне заочно вручили мужчине подозрение. По данным правоохранителей, коллаборационист скрывается от украинских силовиков, поэтому его готовятся объявить в розыск.