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Работал на РФ во время оккупации Изюмщины: подозреваемого будут разыскивать

Происшествия 11:51   17.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Работал на РФ во время оккупации Изюмщины: подозреваемого будут разыскивать Фото: Харьковская областная прокуратура

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 27-летний житель Боровой работал на РФ с июня до сентября 2022 года.

«Установлено, что житель поселка Боровая Изюмского района во время оккупации населенного пункта добровольно работал на врага. В июне 2022 года он вступил в должность «специалиста сектора внутренней политики Боровского территориального управления» в оккупационной администрации», – сообщили в прокуратуре.

Тем временем в полиции заявили, что накануне заочно вручили мужчине подозрение. По данным правоохранителей, коллаборационист скрывается от украинских силовиков, поэтому его готовятся объявить в розыск.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 27-летний житель Боровой работал на РФ с июня до сентября 2022 года.".