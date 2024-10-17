Работал на РФ во время оккупации Изюмщины: подозреваемого будут разыскивать
Фото: Харьковская областная прокуратура
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 27-летний житель Боровой работал на РФ с июня до сентября 2022 года.
«Установлено, что житель поселка Боровая Изюмского района во время оккупации населенного пункта добровольно работал на врага. В июне 2022 года он вступил в должность «специалиста сектора внутренней политики Боровского территориального управления» в оккупационной администрации», – сообщили в прокуратуре.
Тем временем в полиции заявили, что накануне заочно вручили мужчине подозрение. По данным правоохранителей, коллаборационист скрывается от украинских силовиков, поэтому его готовятся объявить в розыск.
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 11:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 27-летний житель Боровой работал на РФ с июня до сентября 2022 года.".