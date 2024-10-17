Працював на РФ під час окупації Ізюмщини: підозрюваного розшукуватимуть

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 27-річний мешканець Борової працював на РФ із червня до вересня 2022 року.

“Встановлено, що мешканець селища Борова Ізюмського району під час окупації населеного пункту добровільно працював на ворога. У червні 2022 року він вступив на посаду “фахівця сектору внутрішньої політики Борівського територіального управління” в окупаційній адміністрації”, – повідомили у прокуратурі.

Тим часом у поліції заявили, що напередодні заочно вручили чоловікові підозру. За даними правоохоронців, колабораціоніст переховується від українських силовиків, тому його готуються оголосити у розшук.