Приїхав до Харкова із РФ і здавав позиції ЗСУ. Як підозрюваний перетнув кордон

За даними прессекретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зрадником виявився 37-річний харків’янин, який під час війни втік до дружини РФ.

“За вказівкою співробітника фсб рф Коняхіна Євгенія Миколайовича у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни і згодом приступив до виконання завдань ворога. Основними цілями рашистів були військові полігони, де проходили навчання українські захисники. Розвідувальні вилазки фігурант здійснював під виглядом робочих поїздок, під час яких приховано фіксував локації оборонних об’єктів. Також він намагався «втемну» використовувати своїх знайомих, зокрема військових та волонтерів”, – повідомили в СБУ.

Наразі чоловіка затримали та вручили підозру. Якщо його провину доведуть – зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили у СБУ.