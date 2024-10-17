Live
  • Чт 17.10.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.91

Приїхав до Харкова із РФ і здавав позиції ЗСУ. Як підозрюваний перетнув кордон

Події 10:00   17.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Приїхав до Харкова із РФ і здавав позиції ЗСУ. Як підозрюваний перетнув кордон

За даними прессекретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зрадником виявився 37-річний харків’янин, який під час війни втік до дружини РФ.

За вказівкою співробітника фсб рф Коняхіна Євгенія Миколайовича у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни і згодом приступив до виконання завдань ворога. Основними цілями рашистів були військові полігони, де проходили навчання українські захисники. Розвідувальні вилазки фігурант здійснював під виглядом робочих поїздок, під час яких приховано фіксував локації оборонних об’єктів. Також він намагався «втемну» використовувати своїх знайомих, зокрема військових та волонтерів”, – повідомили в СБУ.

Наразі чоловіка затримали та вручили підозру. Якщо його провину доведуть – зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили у СБУ.

Читайте також: У Чугуєві “обчистили” квартиру жінки на 17 тис. грн: підозрюють її сусіда

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Бої, обстріли та атаки: ОТУВ “Харків” про ситуацію на півночі Харківщини
Бої, обстріли та атаки: ОТУВ “Харків” про ситуацію на півночі Харківщини
17.10.2024, 10:33
Економічне бронювання дозволяє зробити мобілізацію прогнозованою – Чумак
Економічне бронювання дозволяє зробити мобілізацію прогнозованою – Чумак
16.10.2024, 22:02
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Офлайн для школярів у Харкові: з ВР обговорюють нові вимоги до укриттів
Офлайн для школярів у Харкові: з ВР обговорюють нові вимоги до укриттів
17.10.2024, 10:11
Допомога Чехії Харкову: про що Терехов говорив із Петром Павелом
Допомога Чехії Харкову: про що Терехов говорив із Петром Павелом
17.10.2024, 10:13
Приїхав до Харкова із РФ і здавав позиції ЗСУ. Як підозрюваний перетнув кордон
Приїхав до Харкова із РФ і здавав позиції ЗСУ. Як підозрюваний перетнув кордон
17.10.2024, 10:00

Новини за темою:

22:40
Наводив ракети та дрони по Харкову — СБУ спіймала шпигуна РФ
13:00
Корегувальника РФ, що полював на позиції Patriot у Харкові, впіймала СБУ
15:46
15 років отримав корегувальник, який наводив російські «Смерчі» на Харків
10:00
У Харкові навідник із собакою стежив за військовими, а за ним стежила СБУ
10:15
Справу доцента-коригувальника з Харкова передали до суду

Ви читали новину: «Приїхав до Харкова із РФ і здавав позиції ЗСУ. Як підозрюваний перетнув кордон»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними прессекретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зрадником виявився 37-річний харків’янин, який під час війни втік до дружини РФ.".