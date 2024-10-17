Приехал в Харьков из РФ, сдавал позиции ВСУ. Как подозреваемый пересек границу
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, предателем оказался 37-летниий харьковчанин, который во время войны сбежал к жене в РФ.
«По указанию сотрудника фсб рф Коняхина Евгения Николаевича в мае 2023 агент вернулся в Харьков через третьи страны и затем приступил к выполнению задач врага. Основными целями рашистов были военные полигоны, где проходили обучение украинские защитники. Разведывательные вылазки фигурант совершал под видом рабочих поездок, во время которых скрыто фиксировал локации оборонных объектов. Также он пытался «втемную» использовать своих знакомых, в том числе военных и волонтеров», – рассказали в СБУ.
В разговорах с ними подозреваемый выведывал подробную информацию об украинской армии, а также – о месте дислокации ВСУ, уточняют силовики. Полученные денные он должен был передать россиянам для подготовки к новой серии ударов по региону.
На данный момент мужчину задержали и вручили подозрение. Если его вину докажут – злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, отметили в СБУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: корректировщик, предатель, рф, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 10:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, предателем оказался 37-летниий харьковчанин, который во время войны сбежал к жене в РФ.".