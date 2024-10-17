ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации

На Харьковском направлении сегодня, 17 октября, произошло три боя. Украинские войска отбили атаки врага в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Также враг нанес два авиаудара в районе Писаревки и Старого Салтова — ВС РФ сбросили четыре КАБа.

Девять штурмов отбили украинские воины вблизи Голубовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Надии на Купянском направлении. В районах Джерельного и Лозовой идет еще три боя.