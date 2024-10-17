ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении сегодня, 17 октября, произошло три боя. Украинские войска отбили атаки врага в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Также враг нанес два авиаудара в районе Писаревки и Старого Салтова — ВС РФ сбросили четыре КАБа.
Девять штурмов отбили украинские воины вблизи Голубовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Надии на Купянском направлении. В районах Джерельного и Лозовой идет еще три боя.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, Купянское, направление;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня, 17 октября, произошло три боя. Украинские войска отбили атаки врага в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".