Live
  • Чт 17.10.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.91

ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации

Общество 16:52   17.10.2024
Виктория Яковенко
ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении сегодня, 17 октября, произошло три боя. Украинские войска отбили атаки врага в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Также враг нанес два авиаудара в районе Писаревки и Старого Салтова — ВС РФ сбросили четыре КАБа.

Девять штурмов отбили украинские воины вблизи Голубовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Надии на Купянском направлении. В районах Джерельного и Лозовой идет еще три боя.

Читайте также: «Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км» — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
17.10.2024, 11:22
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
17.10.2024, 15:15
Синегубов: возможно будут эвакуировать всех гражданских, ситуация в области
Синегубов: возможно будут эвакуировать всех гражданских, ситуация в области
17.10.2024, 11:42
Работа в Харькове и области: 2 тыс. вакансий, кому готовы платить 40 тыс. грн
Работа в Харькове и области: 2 тыс. вакансий, кому готовы платить 40 тыс. грн
17.10.2024, 12:39
Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья
Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья
17.10.2024, 08:50
ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации
ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации
17.10.2024, 16:52

Новости по теме:

08:26
Генштаб: четыре раза наступала РФ на Харьковском направлении, 18 на Купянском
07:31
РФ приближается к Купянску, враг продвинулся в районе Колесниковки – ISW
08:49
Генштаб: около 20 боев было на Харьковщине за сутки, враг атаковал из авиации
13:01
Враг пытался подвезти «Солнцепек» для наступления у Волчанска — ОТГВ «Харьков»
16:52
Генштаб: 8 боев произошло на Купянском направлении, еще 4 атаки продолжаются

Вы читали новость: «ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня, 17 октября, произошло три боя. Украинские войска отбили атаки врага в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".