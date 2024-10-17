ГШ: на Куп’янському напрямку йде 3 бої, ворог атакував Харківщину з авіації

На Харківському напрямку сьогодні, 17 жовтня, відбулося три бої. Українські війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ворог завдав двох авіаударів у районі Писарівки та Старого Салтова – ЗС РФ скинули чотири КАБи.

Дев’ять штурмів відбили українські воїни поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Надії на Куп’янському напрямку. У районах Джерельного та Лозової точиться ще три бої.