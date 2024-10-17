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ГШ: на Куп’янському напрямку йде 3 бої, ворог атакував Харківщину з авіації

Суспільство 16:52   17.10.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: на Куп’янському напрямку йде 3 бої, ворог атакував Харківщину з авіації Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку сьогодні, 17 жовтня, відбулося три бої. Українські війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ворог завдав двох авіаударів у районі Писарівки та Старого Салтова – ЗС РФ скинули чотири КАБи.

Дев’ять штурмів відбили українські воїни поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Надії на Куп’янському напрямку. У районах Джерельного та Лозової точиться ще три бої.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні, 17 жовтня, відбулося три бої. Українські війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".