Ночью и утром россияне обстреливали Купянск и район — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
«13 июня, 5:20 — 05:35, с. Куриловка Купянского района. В результате вражеского авиационного и артиллерийского обстрелов повреждены четыре частных дома. 12 июня, 23:40, г. Купянск. В результате вражеских артиллерийских обстрелов поврежден частный дом», — проинформировал Синегубов о недавних обстрелах Харьковщины.
В течение суток россияне ранили в Купянском районе двух человек — в селе Куриловка утром 12 июня. Еще три человека (женщина и двое мужчин) пострадали в Старом Салтове — обошлось без госпитализации.
Также под обстрелами были:
🔹 Черкасские Тишки (поврежден легковой автомобиль, частные дома и близлежащие сооружения);
🔹 с. Богуславка Изюмского района (загорелось здание недействующего, ранее разрушенного учебного заведения);
🔹 с. Первомайское Изюмского района (поврежден дом);
🔹 с. Одноробовка Золочевской громады (fpv-дроны ударили по фермерскому хозяйству);
🔹 с. Ивашки («прилеты» были на территории неработающего завода).
В этих случаях обошлось без пострадавших.
Читайте также: ISW: ВС РФ незначительно продвинулись в Волчанске, ВСУ контратакуют у Липцев
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, синєгубов, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью и утром россияне обстреливали Купянск и район — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".