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Ночью и утром россияне обстреливали Купянск и район — Синегубов

Происшествия 08:13   13.06.2024
Оксана Горун
Ночью и утром россияне обстреливали Купянск и район — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

«13 июня, 5:20 — 05:35, с. Куриловка Купянского района. В результате вражеского авиационного и артиллерийского обстрелов повреждены четыре частных дома. 12 июня, 23:40, г. Купянск. В результате вражеских артиллерийских обстрелов поврежден частный дом», — проинформировал Синегубов о недавних обстрелах Харьковщины.

В течение суток россияне ранили в Купянском районе двух человек — в селе Куриловка утром 12 июня. Еще три человека (женщина и двое мужчин) пострадали в Старом Салтове — обошлось без госпитализации.

Также под обстрелами были:

🔹 Черкасские Тишки (поврежден легковой автомобиль, частные дома и близлежащие сооружения);

🔹 с. Богуславка Изюмского района (загорелось здание недействующего, ранее разрушенного учебного заведения);

🔹 с. Первомайское Изюмского района (поврежден дом);

🔹 с. Одноробовка Золочевской громады (fpv-дроны ударили по фермерскому хозяйству);

🔹 с. Ивашки («прилеты» были на территории неработающего завода).

В этих случаях обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 08:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".