Live
  • Чт 13.06.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 40.44
  • EUR 43.53

Авиаудар по Старому Салтову, есть пострадавшие — показали последствия

Происшествия 09:29   13.06.2024
Оксана Горун
Авиаудар по Старому Салтову, есть пострадавшие — показали последствия

12 июня около 17:00 армия РФ нанесла авиаудар по курортному поселку в Харьковской области.

«Около 17:00 вс рф нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района. Острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет. В населенном пункте повреждены жилые дома», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным, удар нанесли авиационным боеприпасом.

На месте документируют очередное военное преступление россиян.

Читайте также: Ночью и утром россияне обстреливали Купянск и район — Синегубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
12.06.2024, 13:09
«Без огласки» российские войска наступают на Боровую на Харьковщине — Бутусов
«Без огласки» российские войска наступают на Боровую на Харьковщине — Бутусов
13.06.2024, 10:24
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
12.06.2024, 12:39
Фортификации возле Волчанска на Харьковщине строят россияне
Фортификации возле Волчанска на Харьковщине строят россияне
12.06.2024, 18:39
Сегодня 13 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 июня: какой праздник и день в истории
13.06.2024, 06:00
Погибла, сжигая сухостой: на Харьковщине очередная трагедия с поджигателями
Погибла, сжигая сухостой: на Харьковщине очередная трагедия с поджигателями
13.06.2024, 10:42

Новости по теме:

21:36
Трое пострадавших из-за авиаудара по поселку на Харьковщине
14:32
На Купянском направлении продолжаются 6 штурмов россиян – Генштаб ВСУ
22:05
Бои на Купянском и 20 КАБов на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
23:04
Три женщины ранены в результате ударов россиян по Харьковщине
18:19
Два десятка неуправляемых авиаракет выпустил враг по северу Харьковщины — ГШ

Вы читали новость: «Авиаудар по Старому Салтову, есть пострадавшие — показали последствия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 09:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня около 17:00 армия РФ нанесла авиаудар по курортному поселку в Харьковской области".