Авиаудар по Старому Салтову, есть пострадавшие — показали последствия

12 июня около 17:00 армия РФ нанесла авиаудар по курортному поселку в Харьковской области.

«Около 17:00 вс рф нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района. Острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет. В населенном пункте повреждены жилые дома», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным, удар нанесли авиационным боеприпасом.

На месте документируют очередное военное преступление россиян.