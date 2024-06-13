Авиаудар по Старому Салтову, есть пострадавшие — показали последствия
12 июня около 17:00 армия РФ нанесла авиаудар по курортному поселку в Харьковской области.
«Около 17:00 вс рф нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района. Острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет. В населенном пункте повреждены жилые дома», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным, удар нанесли авиационным боеприпасом.
На месте документируют очередное военное преступление россиян.
Читайте также: Ночью и утром россияне обстреливали Купянск и район — Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, новости Харькова, пострадавшие, прокуратура, старый салтов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авиаудар по Старому Салтову, есть пострадавшие — показали последствия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 09:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня около 17:00 армия РФ нанесла авиаудар по курортному поселку в Харьковской области".