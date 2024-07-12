Отстраивают по принципу «лучше, чем было» — Шмыгаль в Старом Салтове (фото)

В поселке Старый Салтов Чугуевского района, по данным Харьковской ОВА, сейчас реализуют 17 проектов по восстановлению.

Общий объем финансирования составляет 587,6 миллиона гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, информирует пресс-служба ХОВА по итогам визита в поселок премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В Старом Салтове завершили девять проектов по восстановлению многоквартирных домов на улицах Восточной, Садовой, Победы, Культуры и Некрасова. Работы по восстановлению других многоквартирных домов продолжаются в рамках переходных проектов на 2024 год и будут завершены согласно плану, пишет ХОВА.

«Старый Салтов постоянно страдает от российских атак. Несмотря на это, жизнь в поселке продолжается. Сейчас здесь идет восстановление жилых домов, амбулатории и здания лицея. Реконструкция проходит по принципу «лучше, чем было»: утепляется фасад, происходит замена инженерных сетей, учитываются нормы безбарьерности. Только в этом году на ликвидацию последствий российской агрессии в Харьковской области правительство выделило 1,7 миллиарда гривен», — сказал Шмыгаль.



Фото: Денис Шмыгаль/Telegram