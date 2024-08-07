Live
  • Ср 07.08.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.04
  • EUR 44.79

Процент готовности домов Харькова к отопительному сезону назвали в мэрии

Общество 22:08   07.08.2024
Елена Нагорная
Процент готовности домов Харькова к отопительному сезону назвали в мэрии

82% жилых домов коммунальной формы собственности в Харькове уже подготовили к отопительному сезону.

Об этом рассказал на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины директор департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС Иван Кузнецов, передают «Харьков Новости».

«По состоянию на сегодня уже подготовлено 70% объектов КП «Харьковские тепловые сети», 72% объектов водоснабжения и водоотведения. Сейчас ведется подготовка внутридомовых систем жилых домов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, образования и других. Сейчас уже подготовлено 82% жилых домов коммунальной формы собственности», — сказал Кузнецов.

Как сообщалось, 141 объект для выработки 340 МВт энергии нужен Харькову для прохождения грядущего отопительного сезона. Из них установили 53 — 22 когенерационные установки и 31 модульную котельную.

Читайте также: «Харьковводоканал» купит установок на 1,76 млрд: участники тендера жалуются

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковчане предлагают повторно переименовать пр. Гагарина и метро
Харьковчане предлагают повторно переименовать пр. Гагарина и метро
07.08.2024, 12:13
В ДТП погибла чиновница Харьковского горсовета: подробности
В ДТП погибла чиновница Харьковского горсовета: подробности
07.08.2024, 16:23
Почему Харьков не получает госсредств на подземные школы — ответ МОН Терехову
Почему Харьков не получает госсредств на подземные школы — ответ МОН Терехову
07.08.2024, 21:35
В Харькове анонсировали ЛГБТ-прайд: военные уже отреагировали на событие
В Харькове анонсировали ЛГБТ-прайд: военные уже отреагировали на событие
07.08.2024, 15:02
Главные новости Харькова 7 августа: последствия обстрелов, фронт, ряд ДТП
Главные новости Харькова 7 августа: последствия обстрелов, фронт, ряд ДТП
07.08.2024, 22:18
Процент готовности домов Харькова к отопительному сезону назвали в мэрии
Процент готовности домов Харькова к отопительному сезону назвали в мэрии
07.08.2024, 22:08

Новости по теме:

17:23
Совещание с Зеленским: Харькову нужно оборудование для выработки 340 МВт
10:27
В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме
18:41
Какую часть от необходимых мини-ТЭЦ уже установили в Харькове: данные Терехова
18:05
Еще почти 2 млрд грн получит Харьков на подготовку к зиме — Шмыгаль (видео)
20:11
Чугуев на Харьковщине зимой будет с теплом: пришло энергооборудование (видео)

Вы читали новость: «Процент готовности домов Харькова к отопительному сезону назвали в мэрии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 22:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "82% жилых домов коммунальной формы собственности в Харькове уже подготовили к отопительному сезону.".