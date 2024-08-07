Процент готовности домов Харькова к отопительному сезону назвали в мэрии

82% жилых домов коммунальной формы собственности в Харькове уже подготовили к отопительному сезону.

Об этом рассказал на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины директор департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС Иван Кузнецов, передают «Харьков Новости».

«По состоянию на сегодня уже подготовлено 70% объектов КП «Харьковские тепловые сети», 72% объектов водоснабжения и водоотведения. Сейчас ведется подготовка внутридомовых систем жилых домов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, образования и других. Сейчас уже подготовлено 82% жилых домов коммунальной формы собственности», — сказал Кузнецов.

Как сообщалось, 141 объект для выработки 340 МВт энергии нужен Харькову для прохождения грядущего отопительного сезона. Из них установили 53 — 22 когенерационные установки и 31 модульную котельную.