Процент готовности домов Харькова к отопительному сезону назвали в мэрии
82% жилых домов коммунальной формы собственности в Харькове уже подготовили к отопительному сезону.
Об этом рассказал на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины директор департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС Иван Кузнецов, передают «Харьков Новости».
«По состоянию на сегодня уже подготовлено 70% объектов КП «Харьковские тепловые сети», 72% объектов водоснабжения и водоотведения. Сейчас ведется подготовка внутридомовых систем жилых домов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, образования и других. Сейчас уже подготовлено 82% жилых домов коммунальной формы собственности», — сказал Кузнецов.
Как сообщалось, 141 объект для выработки 340 МВт энергии нужен Харькову для прохождения грядущего отопительного сезона. Из них установили 53 — 22 когенерационные установки и 31 модульную котельную.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: отопительный сезон, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "82% жилых домов коммунальной формы собственности в Харькове уже подготовили к отопительному сезону.".