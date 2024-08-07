Відсоток готовності будинків Харкова до опалювального сезону назвали в мерії
82% житлових будинків комунальної форми власності у Харкові вже підготували до опалювального сезону.
Про це розповів на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України директор департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста ХМР Іван Кузнецов, передають “Харків Новини”.
“Станом на сьогодні вже підготовлено 70% об’єктів КП “Харківські теплові мережі”, 72% об’єктів водопостачання та водовідведення. Наразі ведеться підготовка внутрішньобудинкових систем житлових будинків, закладів охорони здоров’я, культури, спорту, освіти та інших. Наразі вже підготовлено 82% житлових будинків комунальної форми власності”, – сказав Кузнецов.
Як повідомлялося, 141 об’єкт для вироблення 340 МВт енергії потрібен Харкову для проходження майбутнього опалювального сезону. З них встановили 53 – 22 когенераційні установки та 31 модульну котельню.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отопительный сезон, Харків, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "82% житлових будинків комунальної форми власності у Харкові вже підготували до опалювального сезону".