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Відсоток готовності будинків Харкова до опалювального сезону назвали в мерії

Суспільство 22:08   07.08.2024
Олена Нагорна
Відсоток готовності будинків Харкова до опалювального сезону назвали в мерії

82% житлових будинків комунальної форми власності у Харкові вже підготували до опалювального сезону.

Про це розповів на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України директор департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста ХМР Іван Кузнецов, передають “Харків Новини”.

“Станом на сьогодні вже підготовлено 70% об’єктів КП “Харківські теплові мережі”, 72% об’єктів водопостачання та водовідведення. Наразі ведеться підготовка внутрішньобудинкових систем житлових будинків, закладів охорони здоров’я, культури, спорту, освіти та інших. Наразі вже підготовлено 82% житлових будинків комунальної форми власності”, – сказав Кузнецов.

Як повідомлялося, 141 об’єкт для вироблення 340 МВт енергії потрібен Харкову для проходження майбутнього опалювального сезону. З них встановили 53 – 22 когенераційні установки та 31 модульну котельню.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 22:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "82% житлових будинків комунальної форми власності у Харкові вже підготували до опалювального сезону".