Відсоток готовності будинків Харкова до опалювального сезону назвали в мерії

82% житлових будинків комунальної форми власності у Харкові вже підготували до опалювального сезону.

Про це розповів на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України директор департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста ХМР Іван Кузнецов, передають “Харків Новини”.

“Станом на сьогодні вже підготовлено 70% об’єктів КП “Харківські теплові мережі”, 72% об’єктів водопостачання та водовідведення. Наразі ведеться підготовка внутрішньобудинкових систем житлових будинків, закладів охорони здоров’я, культури, спорту, освіти та інших. Наразі вже підготовлено 82% житлових будинків комунальної форми власності”, – сказав Кузнецов.

Як повідомлялося, 141 об’єкт для вироблення 340 МВт енергії потрібен Харкову для проходження майбутнього опалювального сезону. З них встановили 53 – 22 когенераційні установки та 31 модульну котельню.