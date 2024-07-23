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«Харківводоканал» купить установок на 1,76 млрд: учасники тендера скаржаться

Суспільство 11:15   23.07.2024
Вікторія Яковенко
«Харківводоканал» купить установок на 1,76 млрд: учасники тендера скаржаться Фото: ХАЦ

КП «Харківводоканал» оголосило 13 тендерів на 1,76 млрд грн щодо закупівель газопоршневих установок, пише Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані «ProZorro».

Зокрема, комунальники хочуть придбати таких установок сумарною електричною потужністю 43 000 кВт. Аукціони заплановані на 29 липня.

«Потенційні учасники вже скаржаться на дискримінаційні вимоги. Зокрема, питання виникли до обов’язковості підпису виключно кваліфікованим електронним ключем та зазначення інформації щодо введення в експлуатацію обладнання при наданні аналогічного договору», – повідомив ХАЦ.

Зазначається, що газопоршнева електростанція — це система генерації, створена на основі газопоршневого двигуна (ГПД), яка дозволяє перетворити внутрішню енергію палива (газу) на електричну енергію. Можливе отримання двох видів енергії, (тепла й електроенергії) цей процес називають «когенерація».

Голова Ради Української Асоціації відновлювальної енергетики в коментарі ХАЦ щодо підготовки Харкова до зими підтримав ідею закупівлі таких установок.

«Встановлення когенераційних установок унеможливлює ризики відключень теплопостачання унаслідок ракетних атак за умови наявності газопостачання», – пишуть антикорупціонери.

Ще 8 когенераційних установок на 64 млн грн придбають у «ХТМ». Крім цього, КП намагається придбати 13 блочно-модульних котелень на загальну суму 172,2 млн грн, додав ХАЦ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» оголосило 13 тендерів на 1,76 млрд грн щодо закупівель газопоршневих установок, пише Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані «ProZorro».".