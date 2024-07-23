У Харкові створюють “Острів” – мер про підготовку до зими
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, як створюють альтернативну систему забезпечення міста теплом та електрикою після знищення армією РФ генерації.
“Ми дуже серйозно готуємося до опалювального сезону. В такому ракурсі, в якому зараз перебуває Харків, не має перебувати жодне місто в Україні. Ми готуємося для найважчих викликів, які можуть бути. Харків наразі, на жаль, не має власної генерації електропостачання. Ми змушені брати напругу з інших міст. Тому ми готуємося зовсім по-іншому, ніж готувалися до попереднього опалювального сезону. Тому для нас дуже важливо встановити своєчасно блочно-модульні котельні, оснастити все генераторами, когенераційними установками. Крім цього, газогенераторами. Роботи йдуть практично цілодобово. Змінюємо дуже багато в системі теплопостачання, енергозабезпечення”, – сказав Терехов.
За його словами, блочно-модульні котельні встановлюють по всьому місту, в тому числі – в лікарнях. Установам охорони здоров’я приділили особливу увагу. За допомогою міжнародних партнерів відкрили вже другу лікарню, яка оснащена сонячними батареями та безперебійним резервним живленням.
Читайте також: Тривога в Харкові лунала 38 годин 16 хвилин — Терехов про антирекорд
“Так, справді є проблеми з електропостачанням, але ми над цим працюємо. Працюємо разом із нашими міжнародними партнерами та самостійно. Уряд нам виділив завдяки дорученню президента 2 млрд. Тому працюємо для того, щоб зробити так званий “Острів” – альтернативну систему заживлення міста Харкова”, – повідомив мер.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больницы, електрика, зима, новини Харкова, отопительный сезон, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові створюють “Острів” – мер про підготовку до зими»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 10:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, як створюють альтернативну систему забезпечення міста теплом та електрикою після знищення армією РФ генерації".