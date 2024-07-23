У Харкові створюють “Острів” – мер про підготовку до зими

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, як створюють альтернативну систему забезпечення міста теплом та електрикою після знищення армією РФ генерації.

“Ми дуже серйозно готуємося до опалювального сезону. В такому ракурсі, в якому зараз перебуває Харків, не має перебувати жодне місто в Україні. Ми готуємося для найважчих викликів, які можуть бути. Харків наразі, на жаль, не має власної генерації електропостачання. Ми змушені брати напругу з інших міст. Тому ми готуємося зовсім по-іншому, ніж готувалися до попереднього опалювального сезону. Тому для нас дуже важливо встановити своєчасно блочно-модульні котельні, оснастити все генераторами, когенераційними установками. Крім цього, газогенераторами. Роботи йдуть практично цілодобово. Змінюємо дуже багато в системі теплопостачання, енергозабезпечення”, – сказав Терехов.

За його словами, блочно-модульні котельні встановлюють по всьому місту, в тому числі – в лікарнях. Установам охорони здоров’я приділили особливу увагу. За допомогою міжнародних партнерів відкрили вже другу лікарню, яка оснащена сонячними батареями та безперебійним резервним живленням.

“Так, справді є проблеми з електропостачанням, але ми над цим працюємо. Працюємо разом із нашими міжнародними партнерами та самостійно. Уряд нам виділив завдяки дорученню президента 2 млрд. Тому працюємо для того, щоб зробити так званий “Острів” – альтернативну систему заживлення міста Харкова”, – повідомив мер.